Los primeros enfermeros escolares llegarán a los colegios el mes que viene

Comenzarán con atención clínica y prepararán el programa de educación en salud para septiembre.

Los primeros enfermeros escolares desembarcarán en varios colegios de la Región de Murcia el próximo mes de junio. Este proyecto, luchado y peleado tanto por profesionales como por padres, asociaciones de pacientes y partidos políticos será por fin una realidad después de años anunciándose, aunque no será de la manera en la que inicialmente se había previsto.

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha presentado esta semana durante una reunión con los agentes implicados una nueva propuesta en la que, contrariamente a lo que se contemplaba, estos sanitarios no estarán físicamente ubicados en los colegios sino que estarán adscritos a un centro de salud de Atención Primaria desde el cual prestarán atención a los centros educativos que tengan indicados.

«De esta forma se persigue dar estabilidad a las plantillas y que los enfermeros escolares se sientan integrados en una estructura en la que pueden pedir asesoramiento al pediatra o a otro compañero cuando se enfrenten a un caso complicado», según ha informado a LA OPINIÓN el gerente del SMS, Asensio López. No obstante, ha querido dejar claro que el hecho de que pertenezcan al equipo de Atención Primaria no significa que vayan a trabajar para el centro de salud sino que estarán contratados en exclusiva para los colegios y cada uno de ellos trabajará con una agenda escolar predeterminada. Ésta es una de las mayores preocupaciones tanto de las asociaciones como de los sanitarios, quienes temen que más adelante se les asignen tareas que no les corresponden.

Para poner en marcha la enfermería escolar en la Región de Murcia, una propuesta que partió hace más de una década del Sindicato de Enfermería Satse, el Servicio Murciano de Salud tiene previsto crear nuevas plazas para estos profesionales, quienes estarán contratados de forma indefinida para evitar que entren y salgan de la bolsa de trabajo y darles más estabilidad. De ahí que también se haya optado porque las contrataciones sean a través de la Consejería de Salud y no de la de Educación.

Asensio López explica que la propuesta que se ha hecho en la reunión de esta semana «es la que se pondrá en marcha inmediatamente y a partir de ahí se hará una implantación progresiva».

En los próximos días se determinará el número de profesionales que serán contratados de forma inicial a través de la bolsa de empleo del SMS, plazas que se crearán en los centros de salud que tengan cerca colegios con alumnos con enfermedades crónicas, a los que se les dará prioridad gracias a un registro facilitado por la Consejería de Educación. El gerente del SMS hace hincapié en que a los enfermeros escolares se les asignará exclusivamente sus funciones en uno o varios centros educativos atendiendo a las prioridades de los niños escolarizados.

La fecha de incorporación prevista es el mes de junio, momento en el que estos sanitarios comenzarán prestando asistencia clínica a estos alumnos y aprovecharán el periodo de las vacaciones de verano para preparar los proyectos de educación para la salud que impartirán el próximo curso, a partir de septiembre. Su labor girará en dos direcciones: la atención a crónicos y tareas de prevención con educación para la salud, a la que está previsto que dediquen unas 20 horas semanales de las 37,5 que trabajarán por ley.

La iniciativa de la enfermería escolar, que se diluyó en el tiempo con pequeñas intervenciones a modo de prueba por parte de la Consejería de Educación, fue relanzada por Ciudadanos a través de una moción en la Asamblea Regional en octubre de 2016, que fue aprobada y dotada con una partida presupuestaria de 3 millones de euros para el 2017, sin que se llegara a ejecutar.

Comisión de seguimiento

Para su puesta en marcha de los enfermeros escolares en la Región se creó una comisión de seguimiento en la cual están presentes representantes de las consejerías de Salud y Educación, de los partidos políticos de PP y Ciudadanos, la Plataforma de Enfermería Escolar, la Federación Regional de Diabetes, asociaciones científicas de enfermería, la Junta de Edad del Colegio de Enfermería de la Región y el Sindicato de Enfermería Satse. Miembros que se han reunido esta semana para avanzar en el proyecto presentado por el SMS.

El secretario de Acción Sindical de Satse, Luis Esparza, espera que con este impulso se ponga de una vez en marcha esta figura sanitaria y calcula que, teniendo en cuenta el salario y el coste que supone una enfermera, con la cantidad presupuestada se podrían contratar hasta 80 profesionales. Por su parte, el vocal de la Sociedad Española de Enfermería Escolar Daniel Guillén ha explicado a esta Redacción que «nos ha sorprendido que el SMS haya presentado una propuesta distinta a la inicial, pero nos han pedido nuestra colaboración para ponerla en marcha, pilotar el proyecto y evaluar los datos para extenderlo al resto de los centros educativos».

En el ámbito político el diputado de Cs Juan José Molina ha mostrado su malestar por el cambio de rumbo, pero ha afirmado que «aunque no es el proyecto que Ciudadanos defendía, no lo boicotearemos, consideramos que es un avance y estamos orgullosos de haberlo impulsado». Su compañero, el también diputado Javier Iniesta (PP) reconoce que «lo ideal sería tener un enfermero por cada uno de los 600 colegios que hay, pero hay que empezar poco a poco».

Está previsto que el proyecto sea evaluado al término del curso escolar y pretende alcanzar los objetivos marcados, ya que a través de la figura de la enfermera se potenciará la educación en hábitos saludables, ejerciendo a su vez una labor preventiva y asistencial. Una iniciativa que llenará de salud los colegios a partir del próximo curso y que se traducirá en unos años en las consultas médicas.