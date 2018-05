La gasolina marca en la Región su precio máximo en tres años por la rápida escalada del petróleo

Los transportistas avisan de que no pueden «asumir» los costes de esta subida.

La época del petróleo barato, que durante los últimos años ha contribuido a mantener relativamente estables los precios del gasoil y la gasolina, parece haber quedado definitivamente atrás. El aumento de la demanda a nivel mundial y, sobre todo, la decisión de Donald Trump de romper el acuerdo con Irán han provocado una nueva escalada en el precio del crudo -el jueves superó los 80 dólares por barril- que se ha trasladado rápidamente a los surtidores de la comunidad.

Así, el litro de gasolina 95 se pagaba ayer en la Región a una media de 1,337 euros, una cifra desconocida desde finales de 2014, y el gasóleo A cotizaba a 1,243 euros, su mayor importe también desde hace tres años y medio, según los datos que ofrecen la web del Ministerio de Industria y portales especializados como Dieselogasolina. Se trata de un aumento cercano al 8,3% desde el pasado mes de marzo y de casi un 5,9% sólo en las dos últimas semanas.

De esta forma, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta seis euros más que hace dos meses en ambos casos y todo apunta a que la diferencia seguirá aumentando. Hasta ayer por la tarde solo una estación de servicio de la Región, concretamente una gasolinera de Librilla, había superado la barrera psicológica de los 1,4 euros por litro en la sin plomo 95, mientras que 91 estaciones murcianas de 376 que contabiliza el Ministerio fijaban sus precios por debajo de 1,3 euros y de estas sólo dos bajaban sus precios del combustible sin plomo 95 hasta 1,18 en una estación de Santomera y 1,17 euros en otra de Cabezo de Torres (Murcia). Las gasolineras situadas en la autopista AP-7 fijaron sus precios en los tramos más altos registrados ayer: 1,339 euros por litro. De igual forma, con el combustible diesel, la misma estación de Librilla marcaba el precio por litro en Gasoleo A en 1,311 euros, la única por encima de los 130 céntimos. Solo siete gasolineras dejaban el precio de este tipo de combustible por debajo de 1,10 euros el litro y de los 409 surtidores en la Región de Gasoleo A, una tercera parte superaba los 1,20 euros.

Lejos queda ya la etapa en la que el gasoil se pagaba de forma generalizada por debajo del euro, cuando la sobreproducción de petróleo, ante la falta de acuerdo de los países de la OPEP, desplomó los precios en 2016, lo que supuso uno de los famosos «vientos de cola» que contribuyeron a que la recuperación de la economía fuera más rápida de lo esperado.

El recorte que más tarde lograron pactar estos países y la aceleración económica mundial ya había incrementado paulatinamente la cotización del crudo -sobre todo desde mediados de 2017- pero ha sido la decisión de Donald Trump de romper con Irán lo que ha acabado por disparar el precio. Así, el barril de Brent superaba ayer los 80 euros, algo que no ocurría desde 2014.

Preocupación en el transporte

Esta subida de precios de la gasolina deja como consecuencia la preocupación «altísima» del sector del transporte, que ve cómo desde finales de 2017 y principios de este año lo que hay que pagar por llenar el depósito de los camiones está «haciendo polvo las cuentas de resultados de todas las empresas de transporte», señala el presidente de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia, Pedro Díaz. Señala con inquietud que el combustible supone un 40% en la tabla de costes de un camión, lo que le lleva a decir que «esta subida supone un verdadero problema». Díaz subraya que el sector del transporte no está en condiciones de plantear a sus clientes una modificación de los contratos anuales o por campañas, ya que la subida de los precios de la gasolina no puede repercutir sobre ellos.

Desde la Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios (Consumur), sin embargo, son los primeros en destacar que pese a que esta subida de precios puede resultar una alarma ahora, no se prolongará mucho más en el tiempo porque «nuestra economía no está preparada para afrontar una situación inflacionista». Roberto Barceló, presidente de Consumur, deja claro que se volverá a repetir el 'efecto pluma', es decir, que las subidas del crudo se reflejen rápidamente en los precios que marcan los surtidores de las estaciones de servicio y que luego, cuando llegan las bajadas, estas tardan mucho en trasladarse al consumidor final: «No hay un acompañamiento de la bajada de crudo y luego el precio de la gasolina, y lo observaremos con esta subida».

Pese a que alaba la voluntad del ministro de Industria, Álvaro Nadal, sobre que el Gobierno estará atento al margen de beneficios que saquen los distribuidores y gasolineras de España, explica que no existen actualmente los mecanismos necesarios ni la posibilidad de controlar y contener el precio del crudo ni la gasolina porque esto responde a la coyuntura internacional. Pese a ello, destaca que cuando se han impuesto sanciones por pactar precios entre proveedores, no tiene muy claro que el Gobierno esté vigilante y que estas sanciones «son más un maquillaje a la situación. No hay medios ni voluntad política para controlar el precio del combustible».

La alternativa que plantean desde Consumur para el sector del transporte, gran afectado en esta situación, es empezar modificar el «modelo de transporte que tenemos», pasar de emplear combustibles fósiles a menos contaminantes y económicos.

«No se repetirá la subida de 2014»

Francisco Pellicer, el presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Región, pone la vista en el aumento histórico de los precios de la gasolina que hubo en 2014 y señala al respecto que «no se repetirá esa situación porque no había forma de atajar aquella subida». Pese a ello destaca igualmente que esta subida sería un grave problema que afectaría a los pilares económicos, por lo que concluye que se debería de llegar a un pacto con los productores para no encarecer el barril de Brent. En referencia al 'efecto pluma' de los precios, Pellicer se muestra tajante, ya que considera que «nosotros no tenemos el poder de manejar el grifo de precios y tampoco nos interesa perder clientela y perder cifras de venta». Actualmente destaca que cuando se encarece el precio, la gente visita más las estaciones para repostar cantidades más pequeñas de combustible, entre 10 y 25 litros.

Entre los problemas que señala para los empresarios de las gasolineras, está las numerosas licencias que se conceden a estaciones 'low cost' y gasolineras sin personal, que lastra la economía de empresas más familiares que «pueden ver cómo se destruye el personal contratado».