Rechazan reprobar a Cachá por las charlas de educación sexual

La consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, ha asegurado durante el Pleno de la Asamblea Regional, en el que se ha debatido una moción de Podemos para reprobarla sobre la suspensión de las charlas de formación en valores de igualdad y respeto a la orientación sexual impartida por colectivos LGTBI en centros educativos, que las charlas «se han dado con normalidad». Martínez-Cachá realizaba esta afirmación tras no salir adelante la reprobación impulsada por Podemos ni la enmienda a la totalidad de Ciudadanos que pedía la reposición de estas charlas en los mismos términos que se realizaron hasta su suspensión informando a los padres previamente.

La consejera ha afirmado que el Gobierno «garantizará» la información a los padres de todas las charlas que no se hayan incluido en la Programación General Anual porque «todo lo que es obligatorio no es objetable, pero todo lo que no es obligatorio puede ser objetable salvo que esté en la programación general anual». En ese sentido, el Gobierno trabajará para que las familias puedan decidir si sus hijos acuden o no a estas charlas.

El portavoz de la formación morada, Óscar Urralburu, ha explicado que la reprobación es «una condena política» y acusó al PP de pretender «convertir en instrucción pública lo que no son sino convicciones morales particulares. Es en defensa de la libertad de expresión y de cátedra, en defensa de la democracia en nuestras escuelas». Ha criticado, además, a Ciudadanos por ser «la muleta» del PP. «La escuela no puede ser un lugar de represión y de odio», ha añadido.

De Ciudadanos, Juan José Molina ha insistido en que se debe informar a las familias de estas charlas, en función de la legalidad vigente. «Lo principal es retomar las charlas por encima de cualquier reprobación», ha pedido.

Los socialistas, por su parte, han afirmado en boca de Isabel Casalduero que estos cursos tienen «plena cabida» en el currículo educativo. Apuntando, para concluir, que el Gobierno «cedió» a las presiones de una organización ultraconservadora al suspender las charlas.