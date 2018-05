Transporte y Recuperaciones El Chocolate contribuye a reducir el impacto ambiental

­El reciclaje de chatarra se ha consolidado como una actividad cada vez más extendida a nivel mundial debido a los beneficios que produce tanto en el ámbito económico como en el medioambiental. De ello son perfectamente conscientes en Transporte y Recuperaciones El Chocolate, una empresa murciana que se dedica a la compra de chatarra, metales, cobre, cartón y plástico. El desarrollo de su actividad -que comprende la prestación de servicios de transporte de mercancías, el reciclado y la comercialización al por mayor de chatarra y metales de desecho férreos y no férreos, entre otros- no solo le permite satisfacer las necesidades de sus clientes, sino que gracias a la recuperación de estos materiales y a su posterior reciclado consigue disminuir el empleo de los recursos naturales, que, como se encargan de recordar con asiduidad los expertos en la materia, no son infinitos.

El origen de Transporte y Recuperaciones El Chocolate lo encontramos en 1968, año en el que fue creada por Juan Torres con el Carril de los Miajas como centro de operaciones. El primer gran cambio llegó en 2009, cuando el negocio pasó a manos de sus hijos, y desde hace cuatro años la compañía presta sus servicios desde sus nuevas instalaciones, que están situadas en San Ginés.

A lo largo de los años, la chatarra se ha afianzado como un producto que se diferencia del resto. No en vano, sus beneficios medioambientales tras el reciclado de la misma reducen notablemente el nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera y ayudan a frenar el despilfarro de materias primas vírgenes. Y con esta realidad como punto de partida lleva a cabo cada día su actividad el equipo humano de Transporte y Recuperaciones El Chocolate.