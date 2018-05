"Cualquier pyme requiere un sistema informático"

­El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de la Región de Murcia, Celestino Avilés Pérez (Murcia, 1965), es ingeniero técnico en Informática por la Universidad de Murcia, licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, y actualmente está terminando los estudios de Grado. Dispone de las certificaciones CISA y CGEIT. Desde hace ocho años es Jefe de Servicio de Informática en el Centro Regional de Informática de la Comunidad Autónoma.

¿Qué objetivos se marca el Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de la Región de Murcia?

Uno de ellos es defender a los informáticos para que se sientan orgullosos de su profesión. Otro, dar a conocer a la sociedad la importancia de los profesionales de la informática y que los tengan en cuenta para la creación y construcción de sistemas de información y para ayudarles. Por último, formar a nuestros profesionales para convertirlos en referentes. Todo ello lo afrontamos con ilusión, ganas y deseos de mejorar cada día.

¿Cómo valora la evolución de la profesión en los últimos años?

Positivo, vemos que cada día se considera más importante para una empresa contar con profesionales de la informática, que sepan entender los problemas y sean parte de la solución.

¿Qué reivindicaciones hacen como colectivo profesional?

A la sociedad le pedimos que cuando necesite de soluciones profesionales cuente con personas profesionales. A las Administraciones, que invierta más en TIC. El presupuesto TIC de las administraciones públicas murcianas es de los más bajos de España.

¿Qué salidas laborales tiene esta profesión?

Muchas y muy variadas. Administrador de sistemas, expertos en seguridad, programadores o gestores de proyectos. No hay que olvidar nunca que somos ingenieros, y que la visión de los proyectos es muy amplia.

¿Está bien valorada?

No, no está bien valorado porque partimos de una cultura en la que pagar por el trabajo de un profesional, de algo que no se ve, no es fácil de transmitir. Un gran hándicap en nuestra profesión son los salarios, que tras la crisis no se ha conseguido que mejoren.

¿Cómo se puede fomentar el uso de las TIC?

Faltan dos cosas muy importantes, que el uso que se hace de las TIC sea un uso responsable, sabiendo lo que se hace y cómo se hace.

¿Por qué son tan importantes?

Hoy en día cualquier empresa por pequeña que sea necesita de un sistema informático que le permita gestionar su negocio. Desde las cuentas con Hacienda, con la seguridad social, o la presencia en Internet. En el caso del Turismo es todavía más importante, si no estás en Internet es como si no estuvieras.

¿Cómo están presentes las TIC en la Región?

De forma muy importante. Por una parte, universidades que forman a los profesionales, con la UCAM y la UMU formando ingenieros en informática, y proporcionando un caldo de cultivo que permite tanto crear empresas TIC como profesionales que ayudan a empresas de todo tipo a mejorar sus procesos.