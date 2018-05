Distribat, ejemplo de compromiso con el entorno

­Hablar de la venta y la distribución de acumuladores eléctricos en la Región de Murcia es hablar de Distribat, empresa fundada por Juan Moreno Boluda, que ofrece un completo servicio de atención al cliente de pre y posventa, realizando de forma gratuita el asesoramiento necesario para la elección de la batería adecuada en función de cada necesidad.

La lista de productos que comercializa en la actualidad incluye una amplia gama de artículos de marcas tan prestigiosas como Tudor, Varta y Panasonic -de las que son distribuidores oficiales-, así como cualquier cosa que sea posible y esté a su alcance. Y todo con una premisa básica: satisfacer las necesidades de cualquier empresa, garantizando un reparto inmediato del material.

Distribat es una compañía que cuenta con una trayectoria de mas de 20 años especializada en el sector. Entre sus productos se pueden encontrar los siguientes:

Baterías: arranque, plomo, tracción, semitracción, náutica, estanca, moto, etc.

Pilas: salinas, alcalinas, litium, recargables, especiales, acumuladores...

Linternas: led, recargables, emergencia, especiales, etcétera.

Instrumentación: detectores, multímetros, pinzas de arranque y amperimétricas, termómetros...

Anticongelante: de todos los colores, de todos los grados, en más o menos cantidad, etc.

SAI: normal, on line, más o menos capacidad, además de servicio de reparación...

Bobinas de papel: grande, pequeña, reciclable, trapos de limpieza, etcétera.

Varios: material de protección laboral, terminales, protección bornes, agua destilada, lava parabrisas...

Aditivos: todo tipo de aceites, desgrasantes, grasas, pasta de manos, lubricantes, etc.

De igual forma, se trata de una empresa comprometida con el medio ambiente y para ello centra sus esfuerzos en la recogida exhaustiva de baterías usadas (enviando las mismas a la fábrica para la reutilización del plomo), la puesta a disposición del cliente déposito para la recogida de pilas usadas y el tratamiento de los residuos aplicando la normativa vigente.