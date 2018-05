Ayuda biónica para poder vivir

Cientos de pacientes se enfrentan cada año a la elección de una prótesis. En estos casos tienen que decidir si se quedan con aquellas que están incluidas en el Catálogo Protésico del Sistema Nacional de Salud (SNS) o si, por el contrario, deciden buscar otras más modernas que ofrezcan mayores prestaciones y movilidad al usuario. Aunque en este último caso, abonándolas de su bolsillo.

Esta es la situación a la que se está enfrentando Davide Morana, un joven italiano de 24 años que ha pasado cerca de tres meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen de la Arrixaca, servicio que ha abandonado gracias a su fuerza y su lucha para sobreponerse a la meningitis fulminante que contrajo hace unos meses, una infección que llegó sin avisar y que le ha cambiado la vida al hacer que le tuvieran que amputar los brazos y las piernas. Ahora, una vez fuera del entorno hospitalario, Davide sólo piensa en rehacer su vida y poder valerse por sí mismo. Para ello necesita unas prótesis, concretamente cuatro que ocupen el lugar que tenían sus brazos y sus piernas, unas prótesis con las que poder ponerse de pie, dar unos pasos, coger un vaso de agua o poder asearse.

Lo más difícil lo ha pasado, vencer la meningitis fulminante que casi se lo lleva por delante. Ahora llega otro gran reto, una carrera de fondo para la que asegura estar preparado y en la que deberá seguir las instrucciones de los médicos y especialistas que lo están acompañando en este proceso. Sin embargo, este joven italiano tiene claro que para rehacer su vida necesita prótesis más avanzadas que las que puede ofrecer actualmente el Sistema Nacional de Salud, ya que el catálogo del que disponen los pacientes en situaciones similares a las de Davide Morana es bastante básico y limitado, un catálogo que no se ha renovado desde el año 2000 pese a que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, anunció el pasado año que lo actualizarían. Un catálogo que está anticuado si se tienen en cuenta los importantes avances que ha habido en este campo en los últimos años.

Ante esta situación el joven paciente no se ha quedado quieto y tanto él como familiares y conocidos se han volcado en una campaña con la que recaudar fondos con los que poder costearse las cuatro prótesis que necesita. «Queremos que Davide tenga unas prótesis adecuadas a su estilo de vida, que le permitan recuperar su independencia y que no generen nuevas patologías», aseguran. Para hacerse una idea del valor de éstas ya se han estado informando sobre los precios de algunos de los miembros biónicos que más movilidad y autonomía ofrecen, principalmente de los fabricantes Össur y Ottobock, y que tendrían un coste estimado de 130.000 euros.



El Servicio Murciano de Salud (SMS) está siguiendo muy de cerca el caso de este joven paciente, ya que se trata de una situación especial por su juventud y al haber perdido las cuatro extremidades, lo que hace que las opciones se replanteen, según han confirmado a esta Redacción. No obstante, desde la Administración sanitaria subrayan que Davide Morana aún está siendo tratado en la Arrixaca y por tanto no se ha tomado ninguna decisión clínica al respecto. Además, el SMS explica que «excepcionalmente, y este es un caso excepcional, se pueden poner prótesis más modernas que las que figuran en el catálogo, concretamente las prótesis mioeléctricas, pero habrá que evaluar si se pueden adaptar a su situación». Una opción que, para que sea costeada por el SMS, siempre debe ser prescrita por los médicos de la Sanidad pública y no por un centro privado.

El catálogo protésico actual permite al menos a los usuarios pagar un suplemento para poder optar a un producto mejor, algo frecuente entre las personas jóvenes y en edad de trabajar, según la Federación Española de Ortesistas y Protesistas (Fedop). Por eso, la Federación ha pedido al Ministerio de Sanidad en diversas ocasiones que incluya en el nuevo catálogo prótesis más avanzadas, al menos para las personas jóvenes, como las manos multiarticuladas, que permitirán a las personas amputadas reinsertarse en el mercado laboral.

En este caso, recuerdan que dos de cada mil personas en España han sufrido algún tipo de amputación y la diabetes es la principal causa en un 70 por ciento de los casos, seguida de enfermedades cardiovasculares y de traumatismos, la mayoría de éstos debido a accidentes de tráfico.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, anunció el pasado año que estaban trabajando para actualizar el catálogo común (donde se incluyen las prótesis de los miembros inferiores y superiores) con el objetivo de contemplar la fibra de carbono y de titanio, valorando también la inclusión de prótesis de última generación. Una actualización que aún no se ha publicado.



Miembros inferiores y superiores

Encaje interior o liner

Son vainas o fundas de silicona que funcionan como amortiguadores entre la piel y el encaje externo. Protegen el muñón y aportan comodidad a la hora de usar las prótesis. Los encajes interiores se deben cambiar cada año, y su precio ronda entre los 900 y los 1.000 euros.

Encaje rígido

Es el encaje externo que se introduce sobre el encaje interior por presión y se ajusta perfectamente a las paredes del muñón. Se genera una suspensión por vacío haciendo que la base no apoye. Esta pieza se hace a medida, por lo que hasta que el muñón no se estabilice en volumen habrá que cambiarla cada cierto tiempo. La definitiva sería de fibra de carbono.

Pie

Un pie básico, fabricado en fibra de carbono, para caminar y subir escaleras. Duran aproximadamente unos cuatro años, y dependiendo de la calidad del pie las prótesis de pierna pueden costar entre 6.000 y 10.000 euros cada uno. Esta pieza se introduce en otro pie de acabado cosmético con forma anatómica para que los zapatos se adapten mejor.

Tubo

Pieza por la que se conecta el encaje externo con el pie. Puede ser de acero, titanio o aluminio.

Las prótesis de brazo son mucho más caras que las de pierna, principalmente porque la funcionalidad de las manos es infinitamente más compleja y difícil de imitar que la de los pies. A través de electrodos captan las señales de los músculos del muñón para activar el movimiento.

Mioeléctrica de pinza

Consta de tres piezas que imitan a los dedos pulgar, índice y corazón, semiflexionados y en oposición, de manera que están en la posición de pinza, se abren y cierran y permiten realizar acciones cotidianas como coger cosas, comer, agarrar, etc.

Mioeléctrica con dedos independientes

Son las que conocemos como biónicas. Son manos mucho más evolucionadas que permiten realizar multitud de movimientos imitando a la mano real, como pulsar botones, sostener objetos delicados, ajustar la presión al objeto que se toma, incluso utilizar un ratón para ordenador. La mano bebionic es una de las más avanzadas, según indica Davide Morana, ya que dispone de catorce posiciones y aguante de hasta 45 kilos de peso. En este caso, el precio está en torno a los 50.000 euros. Este paciente explica que normalmente los pacientes inician el tratamiento con prótesis de prueba, temporales, ya que el muñón necesita alrededor de un año para tomar su tamaño definitivo.