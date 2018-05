"Ahora están de moda los tatuajes 'sonoros', que nos permiten escuchar música"

Farmacéutica y vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada. Ayer hizo doblete ante los 400 profesionales que se dieron cita en Murcia para hablar sobre técnicas y tratamientos en dermofarmacia. Y es que ofreció dos charlas, una sobre protocolos de actuación sobre acné y otra sobre piercings y tatuajes.

Virginia Ortega es farmacéutica y desarrolla su labor desde el castizo barrio del Realejo de Granada, donde se ubica la farmacia que dirige. Ayer fue una de las ponentes en la primera jornada de Dermofarmacia de la Región de Murcia, una cita para actualizar conocimientos y aprender unos de otros.

¿Cuáles son las principales dolencias dermatológicas producidas por los adornos corporales?

Cuando surgen complicaciones, suele ser porque se han realizado los tratamientos en locales que no están autorizados o que no cumplen con la normativa higiénico sanitaria. Respeto a los tatuajes, suelen aparecer escamas en la superficie de la piel, y en cuanto a los piercings, lo más común son las infecciones y las alergias. Si no se siguen los cuidados adecuados, se favorece que aparezcan las infecciones, supuración o irritaciones.

¿Y qué puede hacer un farmacéutico en estas situaciones?

Como educadores sanitarios damos a los pacientes, con carácter previo a la realización del piercing o el tatuaje, las normas que deben exigir al local al que acudan, como tintas homologadas por la Agencia Española del Medicamento, materiales de un solo uso o esterilizados y que los piercings estén hechos de unos determinados materiales, como acero quirúrgico, oro mínimo de 14 quilates o titanio. Como la edad de empezar a realizarse piercings o tatuajes es cada vez menor, se hacen campañas educativas en los centros escolares. También damos normas de higiene básicas, por ejemplo, que durante las 48 horas siguientes a la realización del adorno corporal no se debe tomar baños, ni ir al gimnasio o sauna, para evitar infecciones, y recomendamos utilizar ropa de algodón y no ajustada, ya que el roce puede producir daños. Con respecto a los tatuajes, con una rutina dermocosmética adecuada, como lavar con jabón de PH fisiológico y secar con una gasa estéril, o aplicar hidratación varias veces al día, se pueden resolver los síntomas menores. También es muy importante la fotoprotección; es curioso que muchas veces los pacientes no la utilizan diariamente aunque, si les explicamos que en caso de no proteger la piel pueden perder el color del tatuaje, sí la utilizan.

¿Y qué pasa cuando un usuario decide quitarse un tatuaje?

Si se trata de una decisión temporal, por ejemplo cuando por motivos de trabajo no se pueden ver los tatuajes, existen los maquillajes corporales, que pueden cubrir el tatuaje hasta 16 horas. La solución a largo plazo es el tratamiento con láser, que no puede hacerse hasta que haya pasado un año desde la realización del tatuaje. Los avances hacen que cualquiera de estos tratamientos sean cada vez menos agresivos para la piel, pero hay zonas, como los brazos, muslos y espalda, donde es más sencillo eliminar un tatuaje. También afectan la antigüedad y los colores que se hayan usado.

¿Cuáles son las últimas tendencias en los tatuajes?

Ahora se llevan los piercings microdermales, que se introducen en la piel, no llevan tuerca y cicatrizan dentro; para poder retirarlos hay que acudir a una clínica especializada. En cuanto a novedades curiosas en los tatuajes, se lleva el freckling (´peca´ en inglés), que se hace por micropigmentación y desaparece en uno o tres años. Otros de los tatuajes que se llevan ahora son los ´sonoros´, que incluyen unas ondas para que, acercando un móvil, podamos escuchar un mensaje o una canción.

¿Qué opinión tiene de jornadas como la de hoy?

El farmacéutico está siempre implicado con el paciente, somos el primer eslabón en la cadena sanitaria y me parece fundamental que nos hayamos reunido 400 profesionales de Murcia y el resto de España para ponernos al día para aconsejar y asesorar de forma adecuada al usuario. Aprendemos de nosotros mismos, una buena forma de estar actualizados y al día en cuanto a recomendaciones dermofarmacéuticas.