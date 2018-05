Aldeguer se siente un 'chivo expiatorio' del fiscal en la denuncia del Mar Menor

El excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) declaró ayer ante la jueza que instruye la denuncia por contaminación del Mar Menor que se siente «un chivo expiatorio» del fiscal por no haber enviado a la Fiscalía menos expedientes sancionadores de los impuestos en 2012 por la apertura de pozos y puesta en marcha de desalobradoras en el Campo de Cartagena.

Aldeguer, que actualmente es el Director General del Agua de la Comunidad Valenciana, es el último en pasar por el juzgado de instrucción número 2 de Murcia, con Miriam Marín de titular, en la pieza separada de la causa abierta, y que corresponde a los cargos investigados del organismo de cuenca.

En una larga comparecencia, el excomisario -que ocupó el puesto entre 2004 y 2012- insistió varias veces en que la Comunidad Autónoma, y no la CHS, era la competente en el control de las masas de agua costeras y en los vertidos tierra-mar. Y que los esfuerzos por reducir la contaminación por nitratos en los acuíferos corresponde a la Comunidad y no a su departamento, por lo que no le dio en su día mayor importancia.

Su máxima prioridad durante su mandato, dijo, era conseguir agua para regar y resolver los vertidos de aguas fecales a la laguna; y aunque se sabía que había aportes de nitratos al Mar Menor, se producía un equilibro en el agua, que no sabe por qué se rompió en 2016.

Aldeguer dijo tener la sospecha, al igual que expertos del Instituto Español de Oceanografía (IEO), según él, de que fue un agente externo que no ha sido identificado el que provocó el fenómeno generalizado de la eutrofización del Mar Menor. Y apuntó a un posible producto para matar a las medusas. Manifestó que si no se entendía que se hubiera producido ese colapso total y absoluto de la laguna, y no sólo de la zona de la rambla del Albujón.

Indicó por último, que fue a causa de la sequía del 2004-2008 cuando los regantes del Campo de Cartagena empezaron a pedir que se pudiera utilizar, una vez desalobrada, el agua del acuífero y de los drenajes de los riegos, pero que la Comunidad era contraria a este tema. Pero sólo en época de sequía. E indicó que no era de su competencia la planta desalobradora del Mojón, ni los salmueroductos.