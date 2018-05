Torpezas, recetas y peliculones

Por la calle

Por la calle va una mujer con su hija de unos 12 años. van camino del colegio y la mujer lleva unos folios en la mano que mira y pregunta a la chica: «¿Escocia?» y la hija contesta: «Edimburgo»; «¿Alemania?» «Berlín», responde la niña. Le va preguntando porque, obviamente, tiene un examen esa mañana.



Excelente actividad

De todo lo que se organiza en esta Región relacionado con la Cultura, los premios Mandarache, Hache, etcétera, que se dan en Cartagena son probablemente de las cosas mejor ideadas y puestas en marcha por gente llena de entusiasmo. Motivados y organizados por sus profesores y respaldados por su Ayuntamiento, los chavales leen, seleccionan, premian, entran en contacto con los autores, hablan con ellos, y estos les explican cómo se gestaron las obras, qué querían expresar con ellas. Como ellos mismos dicen, es una fiesta de las Letras, una magnífica fiesta de la que todos los que intervienen deben sentirse muy satisfechos.



Toma precauciones

En una frutería, una mujer ha pedido medio melón y el dependiente, un extranjero, lo corta con un cuchillo y lo envuelve en papel transparente. La mujer se vuelve a otra que está a su lado y le dice en voz baja: «Yo, luego, en mi casa, le quito la primera capa al melón. No me fío de cómo estará de limpio ese cuchillo».



Receta sencilla

El otro día tomé un aperitivo en casa de unos amigos que está muy bueno y es muy sencillo de hacer. Les voy a dar la receta. Se pone queso en crema, tipo Philadelphia, en un bol. Se abre una lata de berberechos y se le echa el caldo. Se bate hasta que se unifica todo. Se quedará una crema muy suave. Entonces se le echan los berberechos y se revuelve para que se repartan por la crema, y ya está. Se sirve con unos nachos, rosquillas, pan tostado o similar. Está buenísimo y es así como suave y sabroso.



Le vino bien

(Me lo cuenta un lector) Un hombre está esperando a que le toque entrar a una consulta médica en su centro de salud. Una señora que está cerca de él llama por el móvil a una amiga y hablan de lo que hicieron ayer: «Pues, mira, yo me vi la película de La 2, que estaba muy bien?)» y comienza a contársela. El tiempo de espera es largo y le da tiempo a relatarle la historia de la película completa. Da la casualidad, según me dice, de que este hombre también vio la película de la 2 el día anterior, pero llegó tarde y se le escapó el principio. «Al contarla la mujer me pude enterar de lo que no había podido ver, y se lo agradecí mucho», me explica.



Cine

El otro día vi una película bellísima, El pasado se llama y es del director iraní Asghar Farhadi, del que también había visto Nadir y Simin, una separación, que es una obra de arte. Este director acaba de rodar otra película, Todos los saben, con Penélope Cruz y Javier Bardem, que ha sido presentada esta semana en el Festival de Cannes con unas críticas estupendas. He leído que la cara de Penélope expresando tristeza en esta película es absolutamente conmovedora.



Torpe

Una mujer, en un bar, al camarero: «Ponme una marinera, pero dame un tenedor que no me la sé comer y siempre acabo tirando la mitad al suelo».