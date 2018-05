La supervivencia de la empresa agrícola pasa por la unión de fuerzas

«Si no se soluciona el problema del agua tendremos un hándicap muy grande en la Región», que perderá posiciones en los mercados

La unión hace la fuerza. Esa es una de las conclusiones a las que ha llegado la empresa Deloitte en la Región de Murciana al analizar el futuro de los sistemas alimentarios mundiales y los escenarios que pueden darse. El informe lo ha realizado esta firma junto con el Foro Económico Mundial.

«En la Región de Murcia es necesario que se produzca una mayor concentración empresarial para tener un mejor posicionamiento internacional; pasar de ser buenos localmente a serlo en el mundo», explica Enrique Egea, socio responsable de Deloitte en la Región, que presentó las conclusiones del informe y las posibles repercusiones en el sector agroalimentario murciano. Deloitte es una firma de servicios profesionales orientada a la prestación de servicios de Auditoría, Consultoría, Riesgos, Asesoramiento Fiscal y Legal y Asesoramiento Financiero.

Los desafíos que presenta el futuro en este sector son «importantes», apunta Egea, quien añade que aunque los empresarios murcianos tienen una capacidad estratégica «indudable y reconocida internacionalmente» (como los demuestran sus exportaciones) para responder a los desafíos, «ningún productor solo puede hacer frente a la evolución de los mercados, pero sí en unión».

Y ello, en un intento de ser ágiles, tener capacidad para tomar cesiones rápidas, en función de la evolución de los mercados.

«El consumo va a ir a más y la Región está en una posición privilegiada, pues sabe hacer las cosas y las hace bien», insiste el consultor, pero si la demanda aumenta más que lo que se puede ofrecer desde la Comunidad, «hay que empezar a producir fuera, adquirir otras empresas; más que ser un campeón regional en la industria agroalimentaria, hay que serlo nacional e internacional».

Y eso no se puede hacer sin la concentración empresarial, comenta, que facilitará el uso de recursos, una mayor innovación y presencia en los mercados; tener más fácil colocar productos de fuera de temporada en otros mercados, etc. «El inmovilismo podría no ser la mejor respuesta en un entorno donde la alternativa 'comprar' es 'ser comprado'», sentencia el socio responsable de Deloitte en Murcia, empresa que lleva desde 2004 en la Región



Recursos hídricos

Pero todo esto no servirá de nada si no se soluciona «el mayor hándicap», que tiene la Región de Murcia: el agua.

«Si vamos a producir más y queremos estar en el mercado internacional en una posición estratégicas tenemos un serio problema con el agua», apuntó Egea.

«Nos quedaremos atrás y no podremos ser un jugador a nivel internacional, sino que jugaremos a nivel local o tendremos que adaptarnos a lo que otros grandes jugadores internacionales nos marquen», comentó.

Otro aspecto en el que también tiene asignaturas pendientes, «y una oportunidad de mejora», el sector agroalimentario regional es en el los 'catalizadores de valor', como productos sostenibles , responsabilidad social corporativa (RSC)... que es lo que la sociedad demanda cada vez más.

«El sector es consciente de ello y se están dando pasos muy relevantes pero, como siempre, hay que ir por delante y no esperar a lo que reclama el consumidor; hay que estar cerca de ellos y anticiparse», dice. Y en este sentido se refiere a la gran demanda de los productos 'bio', algo que se debe conjugar en la industria agroalimentaria murciana, con otras demandas.