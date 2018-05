La tormenta oscurece el día en la Región

Las tormentas en la Región estaban previstas para este martes a partir de las 14:00 horas y no han fallado.



Pese al sol y las temperaturas primaverales con las que ha amanecido el día, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido aviso amarillo por tormentas en el Noroeste, pero no no solo se han quedado ahí.



Las precipitaciones también han llegado a otros puntos como Murcia. Sobre las cuatro y media de la tarde ha comenzado a llover con fuerza y la Policía Local ha recomendado tomar "medidas de precaución con el vehículo y con los objetos susceptibles de caída de ventanas y balcones".





?? Así llueve ahora mismo en el claustro del Monasterio de Los Jerónimos ?????? pic.twitter.com/HJ7v8ol0gz — UCAM Universidad (@UCAM) 8 de mayo de 2018

Poco más de media hora ha durado la fuerte lluvia en la capital. A partir de las 17:00 horas las nubes se han despejado y ha vuelto a salir el sol.Laha compartido en sus redes sociales imágenes de las gotas cayendo en el Monasterio de los Jerónimos.En Librilla, el agua se ha acumulado en algunas aceras.También en Jumilla la lluvia ha llegado con fuerza.Para esta tarde se espera que se puedan produciry el aviso de la Aemet se mantiene.