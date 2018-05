La ONCE reparte 140.000 euros en Murcia y Cartagena

El Cupón del sábado 5 de mayo de la ONCE repartió 100.000 euros en Cartagena, mientras que el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre del 6 de mayo de 2018 dejó 40.000 euros en El Esparragal, Murcia.



La agente vendedora de la ONCE, Maria Cortes Cortes, vendió cinco cupones premiados cada uno con 20.000 euros, pertenecientes al sorteo del sábado 5 de mayo, desde su punto de venta en C/ Mezquita, Hospital Universitario, Cartagena.



Por otro lado, el agente vendedor de la ONCE, Jose Antonio Andreu Herrero, vendió un cupón por TPV premiado con 40.000 euros, perteneciente al sorteo Extraordinario del Día de la Madre del domingo 6 de mayo, desde su punto de venta Camino Muñoz, 30, El Esparragal-Murcia.