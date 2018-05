Cuéntalo en Murcia

Le han dado a 'Twittear'. Han publicado en las redes sociales un fragmento de sus vidas que, como muchas señalan, había quedado bloqueado en su recuerdo por lo dañino que era. Desde que el pasado viernes 27 de abril la periodista Cristina Fallarás proponía el hashtag #Cuéntalo para que todas las mujeres que habían sufrido algún tipo de acoso o agresión narraran su experiencia en Twitter, a esta iniciativa se han sumado decenas de miles de mujeres de España y de todo el mundo.



En Murcia, la publicación del tuit de la vicesecretaria general de Economía, Igualdad de Género y Políticas Municipales del PSRM-PSOE, Gloria Alarcón, confesando que sufrió una violación con 19 años durante un Bando de la Huerta no ha sido el único. Desde hace diez días muchas mujeres murcianas han publicado en su cuenta personal de Twitter alguna experiencia íntima que han sufrido por culpa del machismo y que, como confiesan alguna de ellas, cuando les ocurrió no llegaron a contárselo a nadie de su entorno y mucho menos denunciarlo.



Entre estos casos que las murcianas se han lanzado a visibilizar se encuentran agresiones sexuales como violaciones o intentos siendo menores de edad; tocamientos por parte de hombres mayores que ellas en transportes públicos o paseando por la calle, ya sea por debajo de la ropa (falda, camiseta) como por encima; carreras hasta la puerta de su edificio porque la perseguía un hombre; amenazas y extorsiones por no mantener relaciones sexuales; maltrato y desinterés de algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o intentos de secuestro. Muchos testimonios vienen de mujeres que han decidido confesar una vez siendo adultas un caso machista que les ocurrió siendo ellas adolescentes. En otros casos, los tuits los escriben menores de edad o ya jóvenes mayores de 18 años que recuerdan sucesos que les ocurrieron hace algunos meses o pocos años.



Todos estos mensajes publicados en esta red social han logrado que a los pocos días de empezar la iniciativa se convirtieran en tendencia mundial el hashtag #Cuéntalo. Con él, y tras las reacciones que se produjeron a raíz de la publicación de la sentencia de La Manada, se ha logrado la mayor movilización social contra la violencia machista vivida en España.





#Cuentalo Tenía 19 años y era virgen. Sucedió en la fiesta más popular de Murcia. Me violó un conocido. Solo dije "no me hagas daño". Fui al hospital. No denuncié. Me costó años recomponerme. Que entiendan los hombres que un No es No y que lo que vaya más allá es agresión sexual — Gloria Alarcón G (@GloriaAlarconG) 3 de mayo de 2018

Cuando tenía 15 años me desperté una noche y noté como mi ex no paraba de rozarse y aunque quería que parase no paró. A eso le podemos añadir maltrato psicológico durante la relación y una amenaza de muerte.#cuéntalo — Miel ? (@MielPooops) 29 de abril de 2018

Sufrí una agresión con unos 8 años y dos "intentos" más de adolescente. Aún sigo sin querer contarlo a alguien más que a mí marido pero que la gente no piense que esto no pasa (a mi mejor amiga se lo conté entonces y le había pasado algo muy parecido). #cuéntalo — Sonia (@SoniaMurcia85) 28 de abril de 2018

#Cuentalo Hoy mi mejor amiga y yo hemos tenido que fingir que éramos novias para que un grupo de seis tíos que estaban encima nuestro de forma muy bestia no se acercaran tanto — ??Marina Hrndz?? (@mariinaa_98) 29 de abril de 2018

#Cuentalo. Con 16 años trabajando en un hotel, el director me dijo: si no haces sexos conmigo te vas!

Y claro me fui. Eran tiempos machista — M . Belen Espinosa (@Belenestrellas) 3 de mayo de 2018

Hace una semana en el bus un hombre que estaba sentado detrás mío intentó tocarme por los lados del sillón y metiendo las manos por las rendijas donde se junta el respaldo con el asiento. No llegó a más porque le grité, le arañé la mano y me fui a otro asiento. #Cuentalo — Piedi ?? (@Piedadcaballer1) 27 de abril de 2018

16 años. Mientras esperaba el bus se me acercó un hombre de unos 35 años y me preguntó que donde vivía y que si me gustaba salir a correr que podía salir con él, le dije que prefería que no. Me preguntó la edad y le dije que tenía 16 y dijo "ah bueno pero aparentas más" #Cuéntalo — Ana?? (@AnathisisWar) 28 de abril de 2018

#cuéntalo Salir de trabajar a las 18,30 de un lunes de invierno y por la C/Mayor un hombre en bicicleta te persiga diciéndote obscenidades. Aligerar el paso con el corazón a mil hasta alcanzar a dos mujeres que paseaban y que se ofrezcan al ver el panorama a acompañarte a casa. — La prima de WillyFog (@PrimaWillyFog) 29 de abril de 2018

Mi segundo trabajo (de verano), 17 años. Un amigo de mi jefe me acosó y me toco por encima de la ropa. Yo evité quedarme con él a solas durante una semana, aunque él hacía todo lo posible para aislarme. Me hacía comentarios muy sexuales. Mucho. #cuéntalo — Galicia K. Méndez (@srtagalicia) 27 de abril de 2018

Cuando tenía catorce años, en una excursión del instituto para hacer Rafting, el monitor me apartó del grupo y me tocó debajo del agua. Cuando intenté zafarme, mi tutor nos vio y me sacó del río. Estuvo semanas diciéndome que contara lo que él había visto. #Cuéntalo — Mika | Mamá también aprende (@MamaAprende) 28 de abril de 2018

#Cuentalo Volvía a casa de mis padres, sola, de casa de una amiga de mi mismo barrio. No sé que paso en el trayecto, creo que mi cerebro lo ha bloqueado, pero cuando recobre el conocimiento tenía un tio encima y lo único que pensaba era zafarme de él. #Estamoscabreadas — Santy Vietor (@SantyVietor) 3 de mayo de 2018

Otra noche, volvía también a casa con mi amiga después de una noche de fiesta y mientras ibamos las dos hablando tranquilamente, un desgraciado se acercó en silencio y le metió la mano a mi amiga debajo de la falda. Lo pero es que salimos corriendo cada una para un lado#Cuéntalo — Laura B (@murcianica25) 28 de abril de 2018

Veinte años. Un hombre me espera escondido en un huerto que tenía que atravesar para llegar a mi casa. Intenta violarme, los perros (que estaban atados) ladran furiosos cuando grito sus nombres. Él no sabe que están atados, me suelta y huye. #Cuentalo — Angeles Portillo (@zanguanga) 28 de abril de 2018

#cuentalo hace 4 años me asaltó un hombre en un jardín a las 5 de la mañana pq se me olvidó pensar que ir por allí era peligroso...fue un milagro q no me pasara nada pq después de sobarme entera se largó... eso sí, yo fui incapaz de abrir la boca o defenderme... miedo aterrador — Soledad Jiménez (@solejimmar) 30 de abril de 2018

Volviendo mi amiga y yo de las fiestas, un grupo de 6 chicos andando detrás nuestro empezó a decirnos barbaridades del tipo: "vaya culo te lo partía entero" "eso les gusta a las mujeres" acercándose cada vez más. Por suerte el coche estaba cerca. El miedo fue real#cuéntalo — Irene?? (@Ire54746419) 28 de abril de 2018