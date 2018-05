"Apostamos por el fomento de la cultura, no por su rentabilidad"

Su nombre, en boca de Fernando López Miras, sorprendió a propios y extraños. Muchos de los periodistas presentes en el Palacio de San Esteban durante la comparecencia del presidente el pasado 21 de abril no pudieron resistirse a echar mano del móvil para buscar en Google las respuestas que no encontraban en su cabeza. «¿Quién es Miriam Guardiola, nueva consejera de Turismo y Cultura?». Abogada especializada en nuevas tecnologías –y sin experiencia previa en el mundo de la política–, esta ciezana de apenas 35 años ha cogido las riendas de una cartera que en los últimos tiempos se ha caracterizado por sus idas y venidas. Ella, por lo pronto, no mira más allá de 2019, año en el que se celebrarán las elecciones autonómicas.

¿Qué tal sus primeros días en el cargo?

Muy intensos y emocionantes. Estoy rodeada de un muy buen equipo, aprendiendo mucho y dejándome la piel.

¿Se ha tenido que poner rápidamente al día en cuestiones de Turismo y Cultura o lo traía aprendido de casa?

Lo tenía bastante trabajado, pero ponerse en marcha dentro de la ´Casa´, como yo le digo [en alusión a la Casa Díaz Cassou, sede de la Consejería], desde luego es un lujo. Trabajar desde dentro con todo este equipo, que está muy bien formado y muy preparado, facilita muchísimo la adaptación; también porque no te puedes permitir el lujo de darte dos o tres meses... Hemos conectado muy rápidamente y enseguida vamos a lanzar todos los proyectos que estaban en marcha y que se quedaron pendientes y, también, muchas ideas nuevas que tenemos para proyectar a lo largo del año.

Antes de meternos en cuestiones propias de la Consejería, tengo que preguntarle por su nombramiento. Se había escapado de las quinielas...

Bueno, yo lo único que te puedo comentar es que desde que me llamó el presidente me enamoré de este proyecto. Es innovador, con ganas de darle un nuevo impulso a la Región, con mucha frescura... Yo venía de la abogacía, defendiendo causas que creía justas y buenas –como la defensa de los menores, de los derechos de la mujer, la igualdad e inclusión social...– y cuando Fernando [López Miras] me dijo que qué mejor causa que defender los intereses de todos los murcianos, no pude rechazar su oferta.

¿Pero cómo llegaron hasta usted? ¿Alguien le recomendó?

A veces las cosas llegan y cuando llegan hay que tomarlas porque el tren no siempre pasa dos veces. Todo el mundo sabe que no me he dedicado nunca a la política; soy una persona muy neutral, muy objetiva, y creo que se han fijado en mí no solo por mis cualidades profesionales, sino también por aptitudes personales: soy trabajadora, muy resolutiva, con capacidad de análisis crítico y con muchas ganas de hacer muy bien las cosas; además de una formación y una carrera que me avalan. Creo que puedo aportar frescura al Gobierno Regional.

Me decía que nunca se ha dedicado a la política y, efectivamente, llega casi como una desconocida. ¿Cómo se presentaría ante los murcianos?

Es cierto que no soy muy conocida en el ámbito político, pero sí en el sector jurídico, a nivel no solo nacional sino también internacional. He trabajado bastante en Europa, en Latinoamérica, y en mi especialidad soy muy conocida porque mi proyecto en nuevas tecnologías es muy innovador y hay muy poca gente especializada en este tema...

Me presentaría como una persona de la nueva generación. Creo que represento muy bien a la clase trabajadora, a la gente con ganas de hacerse a sí misma, con ganas de trabajar, de impulsar cosas nuevas. También a los jóvenes que tienen sueños, ilusiones, proyectos, metas y que trabajan para alcanzarlas.

Precisamente por su perfil, a mucha gente le ha sorprendido su entrada en Turismo y Cultura, ya que, a priori, no parece que tenga demasiada vinculación con estos campos...

Sí que tengo muchísima experiencia. Muy poca gente me conoce pero, por ejemplo, mis padres regentaban un hotel [la Hospedería San Sebastián], el único en décadas en Cieza, con lo cual conozco los entresijos del turismo desde abajo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y el mundo de la cultura tampoco me es ajeno porque, desde muy pequeña, estoy vinculada a la música, a la literatura... Llevo años escribiendo para publicaciones jurídicas y sobre eventos culturales, estudié doce años piano, de pequeña practicaba danza...

Sea como sea, es un cambio drástico con respecto a sus anteriores ocupaciones. ¿Se siente cómoda en el cargo?

Muy cómoda, y muy querida y arropada. El cambio es obviamente de grandes magnitudes, pero yo ya venía de un microcosmos institucional, de la junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Murcia, y sé lo que es trabajar en equipo, trabajar para una organización y representar a un colectivo, en este caso, de siete mil profesionales.

Se lo preguntaba porque llega a una cartera, como es Cultura, que ha tenido en poco más de tres años cinco consejeros (Pedro Alberto Cruz, Pedro Antonio Sánchez, Noelia Arroyo, Javier Celdrán y, ahora, Miriam Guardiola); y no parece que porque les haya ido mal, ya que todos, salvo el primero, han subido en el escalafón. Da la impresión de que es una Consejería trampolín...

Tanto el presidente como el Gobierno Regional tienen muy en cuenta al turismo y a la cultura. El patrimonio cultural, artístico e histórico que tiene la Región de Murcia es riquísimo, muy vasto, y me consta que desde la Consejería se trabaja por su conservación con mucho cuidado, mimo y cariño; así que no creo que sea una cartera trampolín, ni mucho menos. Lo que es cierto es que se trabaja desde abajo y para mejorar, y todo está en continuo movimiento. Además, los cambios no son necesariamente malos; de hecho, pueden ser muy buenos cuando son para mejorar, para crecer, para desarrollarse...

En 2019 son las autonómicas, pongamos una legislatura más: ¿Se ve dentro de cinco años en la política?

Yo soy una persona que pone el alma y el corazón en el día a día. Va a ser un año muy intenso, con proyectos que hay que materializar antes de las elecciones. En cualquier caso, yo siempre miro a corto y medio plazo para poder ser realista.

¿Le pregunto mejor dentro de un año?

Yo soy una persona muy leal y comprometida con mi trabajo. Lo que se me ha encomendado ahora lo voy a realizar y lo voy a realizar bien.

Por entrar en harina: En términos generales, ¿cómo ves el estado de la Cultura en la Región de Murcia?

La Región de Murcia tiene un acerbo cultural muy interesante, muy rico, con mucho que explotar y con mucho por lo que trabajar. Queremos que la cultura llegue a la calle para que los ciudadanos, los murcianos, la disfruten cada vez más. Por ello apostamos por la cultura creativa, por impulsar las empresas culturales con subvenciones, convenios de colaboración, líneas de financiación, etc. También se ceden espacios públicos para el desarrollo de iniciativas culturales y tenemos proyectos muy bonitos como una compañía formada exclusivamente por bailarinas con Síndrome de Down, la primera a nivel europeo. En definitiva, que el Gobierno apuesta por apoyar el talento, la creatividad de los jovenes y de todos aquellos que tengan una inquietud cultural.

Desde luego, el potencial de los artistas murcianos está fuera de toda duda, pero según el Observatorio de la Cultura y los informes de la SGAE, estamos a la cola de España en hábitos de consumo cultural, y eso que 2017 contó con un incremento presupuestario del 14%...

Nosotros siempre apostamos por el fomento de la cultura. Este año es el Año Europeo del Patrimonio Cultural y esperamos realizar actividades que fomenten esto que tú decías, que la gente pueda acceder a la cultura, incluso con aplicaciones tecnológicas que nos permitan estar en contacto con los murcianos, de manera transparente, para que sepan todas las actividades que se realizan en nuestra Región, que son muchas y de mucha calidad.

Entonces, ¿no preocupa excesivamente este dato?

Claro que preocupa. Siempre se trabaja por mejorar. Estamos aquí para ver si hay cualquier problema y solucionarlo lo más pronto posible.

Todo el que ha pasado por aquí se ha enfrentado a una cuestión que parece enquistada y que, supongo, ya le habrá llegado: la creación de un Plan Estratégico para la Cultura.

Ya lo hay. Tenemos el Plan Escena, el plan Asociarte... Hay muchos planes en marcha y que están saliendo bien: la gente está contenta y permiten al artista, desde abajo, apoyarse en las ayudas.

Me refería más a un marco general al que atenerse. ¿Tiene pensado sentarse con los agentes culturales correspondientes para abordar el tema?

Lo estamos haciendo desde hace dos semanas. Nos estamos sentando, dialogando, con los principales operadores y agentes culturales –desde el teatro hasta la música, el cine o la danza– para ver cómo está el tema, que nos trasladen sus inquietudes, sus sugerencias y sus propuestas sobre cómo materializarlas para que este 2018 sea un gran año.

Otra cuestión que siempre sobrevuela la Consejería de Cultura es el tema de la religión. Hay quien ha acusado a alguno de sus predecesores de pisar más las iglesias que los museos...

¡Para nada! De hecho, los primeros actos que realicé fueron en museos. No lo comparto, creo que hay un equilibrio.

Entonces, las cuestiones religiosas también van a ocupar un hueco importante en la agenda de la nueva consejera de Cultura.

Sí. De hecho uno de nuestros pilares es el turismo sacro, que también forma parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura popular; y negarlos es... Forma parte del patrimonio histórico y artístico de Murcia. ¿Qué sería del Vaticano sin la Iglesia del Vaticano? En la Región hay una riqueza sacra que hay que aprovechar y que hay que fomentar.

Hasta hace semanas la Consejería era Turismo, Cultura y Medio Ambiente, y se hablaba de estas tres ramas casi como un todo para la regeneración económica. ¿Es la monetización una cuestión principal en temas de cultura, o hay otros valores más importantes?

Yo pienso que el fomento de la cultura es siempre lo principal. La cultura debe ser parte de nuestra indiosincrasia, como te decía. Tenemos una riqueza cultural incalculable, con un valor impagable, y por ello nosotros apostamos, no por la rentabilidad de la cultura, sino por fomentar esa industria cultural creativa; es decir, por apoyar a esos jóvenes talentos. Pero nada de rentabilizar.

En cuanto al Turismo, creo que entre tus fijaciones está diversificar y desestacionalizar el turismo.

Hay tres objetivos fundamentales, no solo los que has dicho. En primer lugar, aumentar el número de plazas hoteleras. Es urgente, es necesario, y estamos en camino. Estamos hablando con posibles inversores internacionales que gracias al AVE y al aeropuerto están muy interesados en invertir en la Región y ampliar el número de plazas hoteleras; hablamos de Sheraton, por ejemplo, y otras muchas compañías de prestigio internacional de las que no podemos decir todavía los nombres, pero que están interesadas en ampliar el número de plazas hoteleras en la Región. En segundo lugar, lo que decías, la desestacionalización. Esto es algo que nos preocupa, claro, y estamos trabajando en ello; ¿cómo? Pues fomentando un turismo, no solo de sol y playa –que lo tenemos y estamos muy orgullosos de él–, sino también un turismo deportivo, el gastronómico, el turismo sacro, el turismo paisajístico... Estamos trabajando en ello con mucha fuerza y prevemos para este año un éxito asegurado. Y el tercer problema es la diversificación; y no solo eso, sino también la internacionalización. Estamos trabajando con ochenta touroperadores, más de 300 personas, que van a venir a La Manga Club del 18 al 24 para que no solo vengan a nuestras costas turistas de nacionalidad británica, sino para ampliar el abanico con turistas que vengan desde el mercado nórdico, por ejemplo.

¿Y la imagen del Mar Menor?

El Mar Menor está este año mejor que el año pasado; y el año que viene va a estar mucho mejor que este. Se está cuidando, se está mimando, se está protegiendo... Y los ciudadanos son testigos de esa recuperación. Es un espacio muy especial y muy sensible para nosotros, y te garantizo que se está cuidando como ningún otro espacio natural a nivel europeo. Poco a poco, la imagen exterior del Mar Menor irá mejorando.

Hablando de la imagen exterior, yo soy de fuera y realmente cuando vine a Murcia me encontré con una Región preciosa que ni mucho menos esperaba. ¿No cree que hasta ahora se ha vendido muy mal la Región de puertas para afuera?

Una de las iniciativas de mi proyecto es fomentar la ´Marca Región de Murcia´. ¿Cómo lo haremos? Vamos a lanzar, además de la campaña de verano, unas guías turísticas muy innovadoras. Estamos desarrollando ya una aplicación para que el ciudadano pueda tener acceso a todos los eventos culturales y a todo ese abanico de posibilidades turísticas que nos ofrece la Región. Ahora que vamos a tener acceso por tierra, mar y aire, no hay excusas para que podamos presentar y enseñar esta Región de Murcia, esta gran desconocida, que tiene un potencial turístico impresionable.