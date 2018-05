La vicesecretaria de Igualdad del PSRM cuenta que fue violada con 19 años

La vicesecretaria general de Economía, Igualdad de Género y Políticas Municipales, Gloria Alarcón, ha publicado un tuit con el hashtag #cuéntalo en el que explica que fue violada con 19 años, a fin de ayudar a otras mujeres a dar el paso.







#Cuentalo Tenía 19 años y era virgen. Sucedió en la fiesta más popular de Murcia. Me violó un conocido. Solo dije "no me hagas daño". Fui al hospital. No denuncié. Me costó años recomponerme. Que entiendan los hombres que un No es No y que lo que vaya más allá es agresión sexual