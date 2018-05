Plante en la Mesa de Sanidad por la propuesta de reducir las juntas de personal

Los representantes de cuatro de los seis sindicatos que componen la Mesa Sectorial de Sanidad se levantaron ayer y abandonaron la reunión que se estaba celebrando en la sede del Servicio Murciano de Salud, en el edificio Habitamia de Espinardo

SPS y UGT, así como el sindicato médico Cesm y el sindicato de enfermería Satse, decidieron dar este paso como medida de protesta por las últimas actuaciones del SMS al considerar que «no está defendiendo a su sector ante Función Pública y la Mesa de Sanidad se ha convertido más en una mesa de información que en una de negociación», según ha explicado a LA OPINIÓN María Ángeles del Amo, representante de UGT en este órgano. Las cuatro organizaciones sindicales que abandonaron la reunión consideran que la nueva Ley de Función Pública ahonda en las diferencias ya existentes entre el personal funcionario y estatutario, «debilitando a este último». Además, critican la propuesta de la nueva Ley de Función Pública, que intenta reducir la representación en las juntas de personal, haciendo que estas pasen de las nueve actuales (una por cada área de salud de la Región) a sólo tres (Primaria, Especializada y 061).

Los que se quedaron en la reunión con el SMS fueron CCOO y CSIF, quienes no creen que la actitud de sus compañeros sea la forma más adecuada de avanzar y conseguir algo en beneficio de los trabajadores. El secretario de Sanidad de CCOO, Javier Lanza, reconoció que «la Mesa General suele ser contraria a lo que se debate en la Mesa de Sanidad, pero por eso debemos tener fuerza en esta y no dejarles vía libre para hacer lo que ellos quieran». Además, consideró que no era el día para hacer un plante por la importancia de los temas que se iban a tratar.

Tras el abandono de cuatro de los sindicatos, los dos restantes negociaron con la Administración sanitaria la creación de una bolsa de empleo para enfermería pediátrica, la primera de esta especialidad que se pone en marcha en España, ya que no existe en ninguna otra comunidad autónoma. Según los cálculos del SMS, son 287 plazas de enfermería en hospitales las que se deberían reconvertir, aunque se les dejará la doble denominación para permitir que si en un momento puntual no hay suficientes profesionales en la bolsa de enfermeros pediátricos se puedan cubrir los puestos con enfermeros generalistas.

La Mesa Sectorial de ayer también sirvió para modificar la fecha de exámenes de las oposiciones para médico de urgencias de Atención Primaria y de hospitalaria, que estaban fijados en el mes de julio y que pasarán a celebrarse el 21 de octubre la especialidad de Primaria y el 11 de noviembre la de hospitalaria debido a que coincidía con las vacaciones de verano y algunas gerencias habían puesto problemas ante la falta de personal en esas fechas. Además, se aprobó la implantación de la jornada de 12 horas en la UCI de la Arrixaca para enfermería mientras se constituye una mesa de trabajo que regule estas jornadas a nivel regional y el SMS se comprometió a convocar un nuevo concurso de traslados de médicos de familia.