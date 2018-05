López Miras anuncia el vuelo "Corvera-Manchester United" para 2019

Fernando López Miras, presidente de la Comunidad, ha ofrecido una entrevista en TVE en donde ha querido destacar las promesas que quedarán cumplidas por su Gobierno antes de que termine la legislatura.



Entre ellas, la puesta en marcha del aeropuerto de Corvera. Sobre esta infraestructura, López Miras ha anunciado la creación de las líneas Corvera-Leeds y, según sus propias palabras, "Corvera-Manchester United". Los nervios, posiblemente, le han jugado una mala pasada al líder del PP en la Región de Murcia, ya que Manchester United es uno de los equipos de fútbol de la ciudad inglesa, cuyo estadio es el Old Trafford, y no su aeropuerto.



Pocos lapsus son perdonados en las redes sociales y éste no ha sido una excepción. En Twitter, @Pableyson11_ct ha captado el momento y lo ha colgado en su perfil, recibiendo al poco tiempo multitud de retuits y comentarios. "Estoy ansioso por descubrir ese vuelo", ha reconocido con ironía:



Ya podemos comprar billetes para viajar desde el nuevo aeropuerto internacional de la #RegióndeMurcia a @ManUtd_Es o a @ManCityES ?? Cosas del #TurismodeChampions y lapsus de futboleros.



Por suerte soy un Presidente de #HECHOS más que de palabras.????-FLM pic.twitter.com/w9oGoUMzN6 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) 3 de mayo de 2018

Por su parte, el presidente de la Comunidad,, ha reconocido su error con humor también en: "Ya podemos comprar billetes para viajar desde el nuevo aeropuerto internacional. Cosas del Turismo de Champions yde futboleros".