"Igualdad, salarios justos y pensiones dignas"

Miles de personas, unas 14.000 según los sindicatos convocantes, han tomado las calles del centro de Murcia para clamar por la "igualdad real entre mujeres y hombres, salarios justos, pensiones dignas y estabilidad laboral" en la jornada del 1 de mayo en la que se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y que ha transcurrido en un ambiente pacífico, festivo y reivindicativo.

La manifestación, convocada por CCOO, UGT y USO, ha aguardado la llegada de los participantes en las Marchas de la Dignidad que partieron el pasado viernes desde Lorca y que se han unido a la movilización. Todos juntos han salido desde la plaza de la Fuensanta de Murcia a las 11.30 horas tras una pancarta en la que se podía leer 'Tiempo de ganar. Igualdad, mejores empleos, mayores salarios y pensiones dignas'.

A la marcha, que ha recorrido la Gran Vía de Murcia hasta desembocar en el jardín del Malecón, se han sumado este año colectivos como el Bloque Feminista, pensionistas, la Plataforma Pro-Soterramiento o afectados por las hipotecas, con sus respectivas reivindicaciones.

En concreto, la marcha ha transcurrido entre cánticos de "menos crucifijos y más trabajo fijo"; "que no, que no, que no queremos muros"; "obreros y estudiantes, unidos y adelante"; "Rajoy dimisión"; "Se nota, se siente, Valeo está presente"; "que viva la lucha de la clase obrera"; "es mentira, sí hay dinero, ¿Quien lo tiene?, lo tienen los banqueros"; o "nosotros sí tenemos solución, blindemos las pensiones en la Constitución", entre otros.



Pensiones dignas e igualdad

El secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, ha considerado que la principal diferencia del 1 de mayo este año con respecto a los anteriores es "la reivindicación que mantenemos sostenidamente, algunas de ellas mucho tiempo, como las que tienen que ver con las pensiones o con la defensa de la igualdad de la mujer en su papel social".

En el caso de la Región y de España, ha pedido "que la recuperación sostenida ya en los últimos cuatro años llegue de una vez a las familias". Y es que los excedentes empresariales "están aumentando" y el crecimiento "es suficiente para generar empleo de calidad". En su opinión, "no podemos aceptar que tengamos en la Región los terceros salarios más bajos de España y las terceras pensiones más bajas del país".

"Tampoco podemos aceptar que las mujeres estén sufriendo la discriminación en sus puestos de trabajo y en la sociedad", según Jiménez, que materia de pensiones, ha apostado por "constitucionalizar" el sistema público con pensiones "suficientes y adecuadamente revalorizadas". Así, ha criticado el acuerdo alcanzado "in extremis" por el PP con el PNV, porque "lo que necesitamos es una derogación total de la reforma del año 2013".

Por su parte, el secretario general de CCOO Región de Murcia, Santiago Navarro, ha considerado que la principal diferencia con respecto al 1 de mayo de años anteriores es que "se produce en un momento muy delicado, con toda la gente en la calle". Por ejemplo, ha recordado que el 8 y el 16 de marzo fueron días de "gran movilización" porque la gente "ha tomado conciencia de que nos estamos jugando el futuro ahora".

Navarro ha sostenido que "es el momento de reactivar la negociación colectiva", ya que "los trabajadores y trabajadoras de la Región llevan diez años sin que se les mejore su salario". Antes de la crisis, ha recordado que se planteaba que los trabajadores "tenían que ser mileuristas" y hoy, diez años después, se mantiene la misma meta, por lo que "se ha perdido una década".

El secretario general de USO Región de Murcia, Pepe Sáez, ha lamentado el transcurso de más de diez años de crisis "que han soportado los trabajadores con una reforma laboral que nos ha dejado en una situación precaria en la Región, con la primacía de contratos a tiempo temporal y parciales" ante lo que constituye una "falsa recuperación laboral".

Asimismo, ha criticado que los salarios actualmente "ya sólo conforman el 47 por ciento del PIB", algo que no ocurría desde 1989. "Ante esta situación, los sindicatos de clase tenemos que salir a la calle a recuperar los derechos perdidos", según Sáez, quien ha apostado pro recuperar en concreto los salarios, que "están cayendo por debajo del IPC". Igualmente, ha apostado por "recuperar las pensiones" y blindarlas en la Constitución.



El bloque feminista se suma a la manifestación

A la manifestación también se ha sumado este año por primera vez el Bloque Feminista, según la miembro del Movimiento Feminista Murcia, Lucía Barbudo, quien ha citado entre los principales problemas de la mujer en el ámbito laboral la brecha salarial, ya que "los salarios percibidos por las mujeres siempre son más bajos que los de los hombres"; así como el "trato diferencial en el trabajo por cuestión de género" que hace que el 90 por ciento de los altos cargos sean ocupados por hombres.

Ha remarcado que el Movimiento Feminista está integrado en la Región, por ejemplo, por mujeres rurales que tienen sus "propios problemas relacionados con el trabajo que ellos desempeñan" porque el ámbito rural es un terreno "muy machista". Asimismo, ha citado el caso de las mujeres inmigrantes, sobre todo marroquíes y sudafricanas, que "se ven más azotadas por la crisis y la precariedad".

De la misma forma, ha denunciado que la economía sumergida "tiene rostro de mujer", y ha remarcado que las diferencias en pensiones es "muy grave, especialmente en las viudas, que son mujeres que han dedicado toda su vida al cuidado de la familia y sus mayores sin una remuneración económica, con unas pensiones ridículas".



PSORM-PSOE y Podemos se suman a la manifestación

Por su parte, el vicesecretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Joaquín López, ha subrayado la necesidad de salir a la calle contra la desigualdad, que ha tachado como el "principal problema de la sociedad actual", especialmente en la Región de Murcia.

"Es una realidad que estamos creciendo como país, pero lo cierto es que ese crecimiento no se está redistribuyendo de manera equitativa, ya que los salarios son cada vez más bajos y el empleo es precario y temporal", según López, quien ha lamentado que, mientras estas condiciones existan, "hay razones para salir a la calle".

"La única manera de crecer como sociedad es crecer en igualdad", según el viceportavoz socialista, quien ha reclamado que el crecimiento económico no se produzca "a costa de devaluar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país".

El secretario general de Podemos Región de Murcia y portavoz de esta formación en la Asamblea, Óscar Urralburu, que ha tomado parte en las Marchas por la Dignidad y en la manifestación del 1 de mayo junto a otros diputados nacionales y regionales de la formación morada, ha criticado el "modelo de recuperación económica que nos planteamos en España, especialmente en territorios como Murcia que son periféricos en derechos y en modelo productivo".

Ha considerado que el modelo productivo de la Región "ha dado síntomas claros de que ha alcanzado su límite", ya que "crece el PIB pero no el empleo, que se encuentra en las peores condiciones, con máximas tasas de temporalidad y los salarios más bajos del país". En su opinión, hacen falta "más que nunca" días como el 1 de mayo para reclamar un "empleo de calidad".

También ha participado en la manifestación el diputado nacional de Podemos, Rafa Mayoral, quien ha considerado importante estar en Murcia, donde "se une la lucha por los derechos laborales con la lucha por el derecho de la ciudad", porque se plantea un "nuevo modelo de vida basado en la precariedad y en no saber lo que va a ocurrir mañana". Frente a ello, exige una sociedad "de derechos, donde haya salarios y contratos dignos".