Educación suspende las charlas sobre sexualidad en los colegios

La Consejería de Educación ha paralizado las charlas sobre afectividad y sexualidad en los centros educativos de la Región de Murcia tras pedirlo ayer durante una reunión institucional el Foro de la Familia de la Región de Murcia a la consejera Adela Martínez-Cachá.

La razón se debe a que, como viene defendiendo el Foro de la Familia, no se pueden impartir estas charlas a los menores escolares sin el consentimiento expreso de la familia.

Fuentes de la Consejería señalan que han recibido varias quejas de padres, así como el colegio donde se han impartido ya estas charlas, y es por ello que ahora van "a buscar el consenso de la comunidad educativa. Las charlas las solicitan los centros en base a su autonomía. La clave está en pedir permiso a los padres", explican dichas fuentes.

Por su parte, el Foro de la Familia celebraba hoy la decisión de Educación de "suspender de ma­ne­ra in­me­dia­ta las char­las de edu­ca­ción afec­ti­vo se­xual a me­no­res en los cen­tros de la Re­gión, para cum­plir con lo que re­co­ge nues­tra car­ta mag­na so­bre el De­re­cho a la Edu­ca­ción", explican en un comunicado en su página web.

Señalan además que des­de el Foro de la Fa­mi­lia acep­ta­n "las dis­cul­pas de la con­se­je­ra, que ha re­co­no­ci­do que no se re­qui­rió el con­sen­ti­mien­to ex­pre­so a los pa­dres en nin­gún mo­men­to, vul­ne­ran­do sus de­re­chos cons­ti­tu­cio­na­les". Para evi­tar­lo en el fu­tu­ro la asociación indica que la consejera "nos ha ase­gu­ra­do que uti­li­za­rá el do­cu­men­to pre­sen­ta­do por esta ins­ti­tu­ción para re­que­rir el con­sen­ti­mien­to ex­pre­so de los pa­dres para re­ci­bir for­ma­ción de este tipo, y será obli­ga­to­rio que los pa­dres co­noz­can con de­ta­lle el con­te­ni­do de las char­las o ac­ti­vi­da­des en las que par­ti­ci­pa­rán sus hi­jos".

Educación señala que estás charlas estarán paralizadas de momento y que la semana que viene la dirección general de Juventud se reunirá con los colectivos LGTBI para reubicar las fechas de las sesiones informativas sobre afectividad y sexualidad en los colegios.

También aseguran que el director general de este departamento, Francisco Sánchez, comunicó ayer la decisión de la consejería sobre paralizar estas charlas. Sin embargo, Jesús Costa, presidente del colectivo No Te Prives, desconocía hasta esta tarde esta decisión de la Consejería y ha asegurado que la semana que viene tenían programadas algunas charlas en centros educativos de Molina de Segura.

"El no me dijo que había que paralizarlas, me preguntó si se podían aplazar, en ningún momento me dijo que se tenían que suspender", explica Costa.