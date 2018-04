No beben el mismo agua

Mientras que la escasez de agua obliga a los regantes de la Región de Murcia a buscar el agua hasta debajo de las piedras, los dos partidos mayoritarios del parlamento autonómico, PP y PSOE, no se ponen de acuerdo para reclamar al unísono en Madrid el agua que tanta falta hace.

En la sesión de control celebrada ayer en la Asamblea Regional quedó demostrado, una vez más, que populares y socialistas no beben el mismo agua. Esto ha hecho que se retrase la firma del Pacto Regional del Agua, documento base para exigir al Gobierno de España la llegada de recursos hídricos a la que, según el PP, «es la única cuenca deficitaria del país». No obstante, esta circunstancia fue negada por Greenpeace el pasado verano.

El borrador del Pacto lleva sobre la mesa de los diputados desde febrero. Los socialistas reclamaron ayer la firma al presidente regional, Fernando López Miras (PP). Sin embargo, el jefe del Ejecutivo culpó al partido rival de que no se pueda rubricar el acuerdo. Destacar que en este pacto también se encuentra Ciudadanos, y que Podemos se desvinculó del mismo hace tiempo.

Según López Miras, el quid de la falta de entendimiento reside en que el PSOE no quiere que en el pacto aparezcan referencias a nuevos trasvases, pese a que los socialistas defienden a ultranza el del Tajo-Segura, quien fue considerado como «irrenunciable» por parte del portavoz del PSOE, Joaquín López. Además, el PP defiende que el agua desalada debe ser un «complemento» a los trasvases y no una «solución», como apuntó el presidente que estiman los socialistas. Llegados a este punto, la esperanza de solucionar el culebrón del agua se complica aún más tras las declaraciones del líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, que dijo la pasada semana en Albacete que había que «poner fin a los trasvases y apostar por las desaladoras».

López Miras valoró ayer la postura de Sánchez y se mostró «tremendamente ofendido». E, incluso, atizó al PSOE: «Los socialistas son capaces de hacerlo como ya lo hicieron con el trasvase del Ebro, que se aliaron con los independentistas del lazo amarillo para derogarlo», dijo. Al hilo de esto, el portavoz popular Víctor Martínez apuntó que «en los planes hídricos del PSOE nacional no se menciona ni una vez la palabra trasvase, transferencia o interconexión».