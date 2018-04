El sector del transporte crece gracias a los 'e-commerce' pero necesita más conductores

Para mejorar la formación instalarán un «simulador de última generación» en la autoescuela

La dirección de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (Froet) destacó ayer en una rueda de prensa el crecimiento de las empresas del sector en un 0,8 por ciento durante el pasado año debido al comercio electrónico, la demanda interior y las exportaciones, aunque lamentó al mismo tiempo el déficit de conductores profesionales.

En el acto participaron el presidente de la federación, Pedro Díaz Martínez, y su secretario general, Manuel Pérezcarro Martín, quien afirmó que «faltan conductores profesionales» debido al incremento en la demanda de vehículos, que creció el pasado año un 7,9 por ciento en el sector regional, más de un punto que el 6,8 de la media nacional.

El representante de Froet, además, comentó que la crisis había sido uno de los principales motivos de esta carencia, y puso como ejemplo a los «conductores de países iberoamericanos», que «se vieron obligados a retornar» a su tierra, destacó.

Pérezcarro aseguró también que en capacidad de carga, que incluye a semirremolques frigoríficos, Murcia «sigue estando en primera fila», lo que supone un total de 4.381 vehículos de este tipo, el 16,34 por ciento del total nacional. En cuanto a los camiones más pesados, la comunidad autónoma se encuentra en cuarta posición, «por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia», declaró en la división por provincias.

Además, la Región tuvo también una evolución positiva en la exportación de productos hortofructícolas y elaborados a Europa, con un 1,9 por cierto de crecimiento.



Penas por consumo de drogas

Asimismo, los representantes de la Froet informaron ayer sobre su intención de apoyar el endurecimiento las penas para los conductores profesionales que trabajasen bajo el consumo del alcohol y las drogas. El secretario general afirmó la necesidad de «darle al empresario herramientas para sancionar este tipo de conductas», pero «sin las limitaciones que ahora tiene la normativa laboral».

Los representantes de la Froet informaron de que el año pasado se reunieron en el Congreso con los grupos parlamentarios PP y Ciudadanos para proponer las modificaciones legislativas en cuanto a la ley de seguridad vial, lo que protegería, dijo, «tanto al conductor autónomo como al asalariado».

Una de las medidas que propone la federación es la de añadir controles aleatorios para estos conductores profesionales, lo que ha provocado que la reacción de los sindicatos sea la de no querer «entrar en el asunto», añadió el secretario general, pues, según él, afirman que «atenta contra el derecho a la intimidad personal».

Otra de las medidas que plantean desde la Froet es la de, en el caso de retirada del carné al conductor por consumo de drogas, «que no se le vuelva a dar si no está rehabilitado», comentó Pérezcarro, quien aprovechó para evidenciar su postura contraria a la legislación en cuanto al despido del trabajador solo en el caso de que esta conducta sea reiterada. «Nosotros no lo entendemos así», confirmó el secretario general, quien afirmó seguidamente que «el consumo de drogas es inadmisible».



Simuladores para formar

Para formar a los próximos conductores profesionales, según destacaron, la Froet implantará en la autoescuela un «simulador de última generación de conducción», comentó Pérezcarro, fabricado por la empresa Indra. De esta forma, podrán «entrenar a los conductores para condiciones climatológicas adversas», dijo, además de mostrarles los «efectos de las drogas y las bebidas alcohólicas» en el caso de consumirlas.

El representante de la Froet comentó que esto daría «más versatilidad» al aprendizaje e informó de que lo introducirían entre finales de mayo y principios de junio.