Carta abierta de un bombero cabreado ante el simulacro

Con la palabra 'Simulacro' escrita entre paréntesis en todo momento, por si algún despistado se lo cree, desde el Centro de Coordinación de Emergencias 112 en la Región de Murcia, informan del mayor simulacro jamás visto en nuestra Comunidad Autónoma.

La Unidad Militar de Emergencias y todo el operativo del gran simulacro que lleva a cabo en la Región esta semana tiene entre sus supuestos que fallezcan 270 personas tras dos terremotos de gran magnitud con epicentro en Alcantarilla y Escombreras.

Las fuerzas de seguridad y emergencias practican para estar preparados ante cualquier contingencia, pero no todos están de acuerdo en que este gran ejercicio sirva a tal fin.

Un bombero anónimo de la Región ha dejado por escrito sus vivencias, que corrido como la pólvora por el móvil de todos sus compañeros. Aquí la carta abierta completa:

Durante la semana del 23 al 29 de abril, se está realizando "el mayor simulacro jamas contado".

Durante bastantes meses, se ha estado elaborando un gran simulacro que pretende "valorar" los planes municipales y regionales previstos para la resolución de grandes emergencias y es precisamente aquí donde más importancia tiene la realización de este tipo de ejercicios.

No es necesario un evento de esta magnitud para constatar que cada uno de los servicios de emergencias implicados (sanitarios, policía, bomberos, técnicos...) saben hacer su trabajo diario. Lo relevante ahora tiene que ver con cómo responder a una situación de extrema gravedad, donde nuestras capacidades se ven claramente desbordadas. Se necesita de una organización muy bien "lubricada", con una estructura de mando bien definida, que permita atender los escenarios mas urgentes con los medios disponibles y cómo ir evolucionando con la incorporación de más intervinientes, ya sean de los propios servicios locales o regionales, como de empresa privadas, organizaciones o administraciones limítrofes. Hasta aquí, nada nuevo.

Esto me recuerda un famoso estudio, transformado en "documental de La 2", en el que inicialmente se pretendía hacer sobre el terreno, cómo se construyeron las pirámides de Egipto, si mediante planos inclinados de tierra, si con sistemas de poleas, si estructuras auxiliares... El resultado obtenido no permitía determinar cuál había sido el método utilizado, pero sí dejaba bien claro el nivel de organización necesario para llevar acabo tan extraordinaria construcción.

Los que nos dedicamos a las emergencias, en mi caso, bomberos, sabemos lo difícil que resulta atender un siniestro (incendio, accidente, derrumbe...) en el que se vean implicados un número considerable de personas (por ejemplo, diez) donde, a pesar de contar con los medios necesarios, humanos y materiales, presenta muchas dificultades, entre miembros del mismo servicio y, mas aún, con integrantes de otros servicios.

Después de esta farragosa pero necesaria introducción, intentaré definir cómo uno de los componentes del operativo para la atención de los ciudadanos (razón principal de nuestra existencia) ha vivido el que debería ser el marco ocasionado por un terremoto ocurrido en el municipio de Alcantarilla y con efectos graves sobre las pedanías limítrofes del municipio de Murcia.

Sobre las ocho de la mañana, ocurría el mencionado terremoto, lo que ocasionaba un aviso a la centralita de bomberos, lo que pondría en marcha todo el operativo. De manera análoga debía ocurrir en los demás servicios intervinientes.

Sobre las nueve horas, se recibe el aviso real y se pone en marcha toda la dotación prevista, un total de 16 bomberos y 4 vehículos. El aviso indica que, debido al terremoto, un barrio de la pedanía de Javalí Viejo ha sufrido graves daños en su edificaciones, con colapso de algunos edificios y posiblemente con personas atrapadas.

La primera información nos indica como escenario del incidente (obviamente, el lugar físico del ejercicio no se corresponde con el previsto, es simulado, con el mayor realismo posible) la antigua fabrica de la pólvora: agua. Allí solo están los operarios en sus tareas diarias.

Segunda información: "Diríjanse a las proximidades del cementerio de la pedanía de Javalí, ahí encontraran el incidente". Agua, nuevamente.

Tercera información: "Nos indican desde el centro de coordinación municipal que el escenario se encuentra en la carretera de la Rivera de Molina, a la salida de la pedanía de Javalí Viejo, recinto vinculado a la fabrica de la pólvora". Agua, otra vez.

Ante la falta de acierto con los escenarios, los responsables del operativo deciden estacionar los vehículos fuera de la vía pública, si no trabajamos, al menos que no entorpecer el normal funcionamiento de los ciudadanos.

Nueva información: "Centro de coordinación para equipo de salvamento en terremotos (USAR), permanezcan a las espera hasta nueva orden". Consecuencia: comerse el bocadillo y que mejor sitio que la zona de recreo de la Contraparada. Tampoco es un mal plan.

Parece que el bocata ha aplacado el primer intento de motín.

Diez de la mañana, nueva información del centro de coordinación: "Parece que un problema de "no sé qué" ha impedido preparar el escenario previsto, regresen a su base, parque de bomberos Infante".

Recibimos información extra-oficial (de bombero a bombero), los bomberos de Cartagena están estacionados en lo alto del Puerto de la Cadena a la espera de que los activen, están un poco molestos.

Acaban de recibir indicaciones para que se desplacen al parque de bomberos de Molina del Segura. Por lo menos, que no estén por ahí medio tirados.

De regreso al parque, comprobamos mucha actividad, preparando material, vehículos, embarcación neumática. Es el ejercicio del río. Éste no estaba previsto en el simulacro, parece que se ha solicitado a última hora por indicación expresa del Ilustrísimo Señor Alcalde, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, nunca mejor dicho.

Parece que el terremoto ha causado en Tsunami en río Segura y ha arroyado a varios deportistas en sus embarcaciones. Ha ido hasta el helicóptero para hacer una foto aérea. Un ejercicio muy vistoso y bien resuelto. Ya tenemos la foto: "Magnífico trabajo".

Atención, un nuevo aviso para el equipo USAR (el de los terremotos): "Se solicita ayuda desde el Centro de Coordinación Regional para intervenir junto con los bomberos del Consorcio en el municipio de Las Torres de Cotillas, diríjanse a la zona".

Nueva información: "El escenario de trabajo se encuentra en la carretera de Barqueros, se trata de una antigua nave-cebadero y una vivienda de dos plantas".

A nuestra llegada al lugar nos encontramos con un militar uniformado y varios hombres más (militares no uniformados) que tenían la tarea de hacer de víctimas (figurantes).

Vaya, este parece que tampoco es nuestro lugar de intervención.

Militar: "Ahora en este escenario lo que está previsto es una búsqueda cinecológica, ¿ustedes traen perros?" Se oyen risas o llantos... Total da igual.

Coordinador de grupo USAR a centro de mando: "La UME (Unidad Militar de Emergencias) nos informa que aquí no hay prevista actuación alguna para nosotros, nos comenta que en su cronograma tienen previsto una incidencia para equipo USAR a las 15,00 horas zulú".

Centro de control para coordinador grupo USAR: "Os informo que se esta realizando las gestiones para que podáis trabajar en la zona junto con los bomberos de Cartagena, permaneced a la espera".

12,30 horas, se incorporan a la zona el equipo USAR bomberos Cartagena, con el Jefe del Servicio al mando, vehículo especial con material de rescate para estructuras colapsadas de última tecnología, varios vehículos de apoyo y numerosos bomberos. Les acompañan varios vehículos más de Protección Civil, incluida Unidad Canina de Salvamento.

Cónclave: Y digo yo, y si pudiéramos hacer esto, y cómo es posible , quién es el responsable de ésto, si lo sé no vengo, hay que joderse,...

Habemus Papa. Señor de la UME, a los Bomberos: "Podemos inyectar una incidencia en el escenario, se trataría de un rescate vertical en un edificio de dos plantas".

Valoración de bomberos: "Este ejercicio no requiere de la intervención de todos los bomberos, con un equipo básico es suficiente", "no sé, los de Cartagena que os habéis desplazado hasta aquí podríais hacerlo para no iros de vacío", "estando los bomberos de Murcia aquí, no parece lógico que hagamos nosotros el rescate". "¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Pues al tajo".

Bomberos Cartagena, en un gesto de generosidad (cabreo monumental incluido), cede el escenario a bomberos Murcia y se retira a la Ciudad Departamental.

Comienzo de la actividad, que no del simulacro, ya que éste es un ejercicio en el que solo participamos bomberos, una práctica más, con la salvedad de que las incidencias no están preparadas por nosotros. Vamos a ver si somos capaces de resolverlas con solvencia.

Y no lo hicimos nada mal, por cierto, las víctimas muy colaboradoras y simpáticas (gracias chicos).

El señor de la UME, nos propone inyectar otra incidencia. Y después otra más, y ahora otra con dos zonas distintas y simultáneas. Pues se hacen. ¿Y un apuntalamiento de escalera? "Chacho que nos ha dicho el Oficial que no le ha dado tiempo ha comprar las maderas". "Con lo que llevamos y alguna "colaña" que encontremos por ahí nos apañamos". ¿Y se hizo? Pues claro. No era bonito, aún menos perfecto, pero era eficaz porque cumplía su fin: asegurar una estructura dañada de manera provisional, que permita el rescate de víctima o el colapso del edificio o parte de él.

Y esta es mi historia. Un simulacro que no viví, pero una jornada extraordinaria, con un grupo de personas que sin duda aman la profesión que tienen.

Un saludo de Bombero