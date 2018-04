Fomento dará ayudas para hacer más pisos de alquiler en la Región

El Ministerio de Fomento ha dotado al Plan Vivienda 2018-2021 con una partida de 165 millones de euros para impulsar la construcción de viviendas dirigidas a paliar la falta de oferta de pisos de alquiler. Los promotores que decidan levantar edificios pueden acogerse a dos tipos de ayudas; de hasta 36.750 euros o hasta 31.500 euros, según el perfil del inquilino al que vayan dirigidas. La condición para poder acceder a estas subvenciones es que los constructores se comprometan a mantener el régimen de alquiler durante 25 años. En cuanto a las rentas, éstas estarán en una horquilla de precios máximos de entre 5,5 euros y 7 euros el metro cuadrado construido. En los Presupuestos Generales para este año, la partida para ayudas a los promotores es de 40 millones.

La falta de suelo para responder a la gran demanda de vivienda en la Región, tanto turística como de primera residencia, ha provocado que el precio del alquiler de los pisos siga subiendo de forma imparable.

En concreto, los datos dicen que en marzo de 2018 costaba alquilar un piso 768 euros al mes de media. En febrero, 757. En enero, un poco más, 764.

El Ministerio de Fomento ha decidido apoyar la construcción de viviendas dirigida al mercado del alquiler. Existen dos opciones. En la primera, el importe de la ayuda podrá ser de hasta 350 euros por metro cuadrado útil de vivienda con un límite del 50% de la inversión y de 36.750 euros por vivienda. Los pisos que se promueven con esta ayuda están dirigidos a inquilinos con ingresos (de todos los miembros de la familia) de hasta tres veces el Iprem (7.519 euros este año), y tendrán un precio máximo de alquiler de 5,5 euros por metro cuadrado útil al mes.

Si el promotor se acoge a la segunda opción, las ayudas podrán alcanzar un máximo de 300 euros /m2 útil de vivienda con un límite del 40% de la inversión y de 31.000 euros por vivienda. Los pisos que se construyan con esta ayuda están dirigidas a inquilinos con ingresos de hasta cuatro veces el Iprem y la renta no deberá superar los siete euros por metro cuadrado. Los promotores no recibirán el importe la subvención hasta que no conste en el Registro de la Propiedad la nota registral que garantice que esta vivienda se va a destinar al alquiler.

Rentabilidad de la inversión

El estudio, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta, muestra que la inversión inmobiliaria en España, en cualquiera de los productos analizados, ofrece unas tasas de rentabilidad que triplican, en el peor de los casos, las de los bonos del Estado a 10 años.

Murcia, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Vigo serán las ciudades que permitirán obtener una buena rentabilidad en 2018, lo que las convierte en las mejores ciudades para invertir este año, según Comprarcasa. Por su parte, Madrid, Barcelona y sus áreas metropolitanas se consideran grandes ejes de inversión, pero el rendimiento no será tan amplio como el de otras capitales españolas.