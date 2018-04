El buen tiempo se toma dos días de descanso en la Región

Parecía que este año en la Región de Murcia el popular refrán que augura lluvias en abril no iba a acertar ni un día, hasta ahora. El buen tiempo del que gozan los murcianos se toma dos días libres y lo sustituyen lluvias generalizadas con posibilidad de tormentas y un descenso de temperaturas de hasta 6 grados, según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Este martes los termómetros seguirán marcando las temperaturas propias de esta época y, aunque el viento de Levante protagonizará la jornada, los murcianos gozarán del tiempo primaveral, en ocasiones veraniego, de las últimas semanas.



Será el miércoles cuando la situación de un vuelco importante y haya que rescatar los paraguas y no perder de vista la chaqueta de los 'por si acasos'. Una borrasca se situará sobre la Región y dejará lluvias generalizadas.



La Aemet no descarta que en algunos momentos esas lluvias vayan acompañadas de tormentas e incluso se lleguen a acumular entre 10 y 15 litros por metro cuadrado.



Esas precipitaciones, aunque más débiles, se prolongarán durante la madrugada y se extenderán hasta el jueves, otro día en el que el buen tiempo se toma un descanso.



Además de las lluvias, durante ambos días las temperaturas sufrirán un notable descenso. Según la Aemet, en algunas zonas las máximas bajarán entre dos o tres grados, pero en otras como Murcia, Fortuna o Cieza la bajada puede ser más brusca, de hasta seis grados.



No hay duda de que en toda la Región la sensación térmica va a ser más fría y la diferencia va a ser notable.



El viernes, aunque entrará a otro frente que puede dejar chubascos ocasionales, parece que volverá el buen tiempo que viene marcando este mes.