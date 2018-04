El último charco de José López

Siempre ha tenido un modo peculiar de afrontar la política local de Cartagena. José López, concejal ahora del Ayuntamiento cartagenero por MC y exalcalde, ha hecho de su carácter un modo de gestionar su perfil político, no ha escondido nada, no ha matizado nada, no ha limado ni un ápice de su personalidad ni teniendo el bastón de mando en la mano. López se ha convertido en estos días, si no lo era ya antes, en el político más viral de España por definir a la candidata del PP a la alcaldía de Cartagena para el próximo año, Noelia Arroyo, como una «peluca rubia con los labios bien pintados», un comentario machista que dibuja el último charco de un camino plagado de ellos.



«Invito ya a los cartageneros a que colapsen los hospitales de Murcia»

En esos términos habló en agosto de 2015, dos meses después de ser elegido alcalde de Cartagena, José López, sobre la Sanidad en la comarca al hacer un balance de la situación tras analizar el incendio ocurrido en el hospital Santa Lucía. Y es que, según contó López, la escasez de infraestructuras sanitarias «cuesta vidas» y ahora mismo «si te pones malo en Cartagena tienes muchas más posibilidades de morir que si lo haces en Murcia o en otro sitio de la Región», afirmó para criticar que el hospital del Rosell no cuente con servicios independientes del Santa Lucía.

«¿No os parece curioso que los montes que nos separan de Murcia tengan por nombre ´Puerto de la Cadena´?»

«Ningún cartagenero permitiría, sin luchar, que las cinco colinas fueran sometidas o menospreciadas por intereses perversos gestados más allá de nuestras murallas, que no son otras que las del Campo de Cartagena». Con estas palabras llamó el alcalde José López a los cartageneros a la unidad para luchar contra el Gobierno regional en la apertura de Carthagineses y Romanos de 2015, «un ejército que presume de coronas, cuando no supo ni ganar fueros». «¿No os parece curioso que los montes que nos separan de Murcia tengan por nombre ´Puerto de la Cadena´? ¿Querrá decir algo? Desde luego no parece un buen augurio», dijo en su momento ante el público que asistió a la fiesta.

La Policía desaloja a Cs del pleno por orden de José López, que llamó «cortito» a un edil

Un enfrentamiento entre el regidor de Cartagena y Cs llevó en diciembre de 2015 a que la Policía Local desalojara por orden del alcalde José López a la edil de Cs Ana Rama durante un pleno, y a los otros dos concejales de este grupo. Poco después, los once del PP también decidieron dejar la sala. Momentos antes se produjo una conversación que se hizo viral en toda España: El portavoz de Cs, Manuel Padín, pidió la palabra durante dicho pleno para replicar: « Voy a ser cortito», expresó, a lo que el alcalde le respondió: «Eso ya lo es». Esto condujo el debate a una confrontación entre López y los ediles de Ciudadanos que provocó la expulsión por parte de la Policía, por orden del alcalde, de los concejales de la formación naranja. Tras este momento, tanto medios nacionales como regionales se hicieron más eco de la actitud que el regidor tiene durante los plenos, en parte gracias a un vídeo que el PP popularizó en su momento, que calificaron a López como «el alcalde más chulo de España».

Trifulca entre el alcalde y el presidente del Hércules: «Te voy a meter dos hostias»

En abril de 2016 José López se vio inmerso en una trifulca con el presidente y vicepresidente del equipo de fútbol Hércules San Vicente. El alcalde de la ciudad increpó a ambos dirigentes del club alicantino su comportamiento, al aplaudir éstos a uno de sus jugadores que se había encarado con la afición local. Según testigos presenciales, el comportamiento de José López fue desafiante y se encaró con el presidente. Incluso llegó a amenazar a los dirigentes del Hércules con frases como «te voy a meter dos hostias», además de otro tipo de improperios. Desde el Consistorio negaron entonces este enfrentamiento. Varios de los invitados al partido, entre ellos la entonces vicealcaldesa Ana Belén Castejón, trataron de calmar los ánimos para que la cosa no fuese a mayores.

Castejón es una «maltratadora y una corrupta»

El cese del primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Sostenible, José López (MC), por haber puesto en duda la «honorabilidad» del PSOE, será sin duda uno de los momentos clave de esta legislatura. La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, lo anunció así en septiembre del año pasado, «no voy a permitir más que se ponga en tela de juicio al PSOE con cuestiones muy graves». No fue hasta enero de este año cuando el PSOE rompió definitivamente el pacto de gobierno. El motivo fue las declaraciones de López: «Castejón es una corrupta, o una incapaz, que no sabe lo que hace», y llegó a definirla como una «maltratadora». La gota que colmó el vaso.