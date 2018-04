Arroyo: "La provincia no se puede imponer, hay que escuchar todas las posturas"

Noelia Arroyo (Cartagena, 1979) es la candidata del PP a las elecciones municipales de 2019. Está casada y tiene una hija. Aunque es periodista de profesión, en la actualidad es consejera de Transparencia, Participación y Portavoz del Gobierno regional. Sus obligaciones laborales le han hecho trabajar y vivir en Murcia desde hace años, aunque asegura que hace prácticamente toda su vida en Cartagena, donde tiene una casa en el centro: «Soy de la calle del Carmen», afirma.

Ha sido nombrada recientemente candidata a la Alcaldía de Cartagena por el PP y uno de sus rivales, José López (MC), ya le ha hecho la campaña, al llamarle «peluca rubia con los labios bien pintados».

Yo no considero que esté en campaña todavía. Creo que ha sido una salida de tono muy desafortunada, que ha tenido el rechazo social unánime de la gente, porque la sociedad actual no admite el machismo.

¿Qué piensa de las estrategias de José López en estos últimos años?

Para mí, José López ha provocado, como si de un penalti se tratase, su expulsión del Gobierno local por parte de la alcaldesa Ana Belén Castejón (PSOE). Lo ha hecho para poder permitirse estar dos años continuamente reventando al Ejecutivo local, y así limpiar su fracaso durante el tiempo que ha estado al frente del Ayuntamiento. Él vino prometiendo muchas cosas, pero no ha hecho nada. Se ha limitado a hacer oposición y ha dejado tirada a Cartagena. Es paradójico que sea la persona que más enarbola la bandera de Cartagena. Ese amor que tiene por la ciudad, es un amor tóxico, un amor que puede llegar a matar a Cartagena.

¿Cómo valora el trabajo de MC y PSOE al frente del Ayuntamiento?

Son cuatro años perdidos. Todos los cartageneros con los que hablo coinciden en que estamos peor que hace tres años. En este tiempo se ha vivido una situación de bronca permanente, lo que ha supuesto la parálisis del municipio. No se han hecho inversiones, hay cosas inacabadas. La gestión ha brillado por su ausencia. Entre ellos mismos se han ido poniendo piedras y se han olvidado de la gente y del municipio. La tónica del Ayuntamiento no puede ser la de los gritos en los despachos y en los pasillos, como ha ocurrido con López y Castejón.

¿Qué valoración hace de los 20 años de Pilar Barreiro (PP)?

No me centro en una sola persona. Yo valoro positivamente la gestión de todo el equipo del PP que estuvo liderado por Pilar Barreiro. Si hay algo en lo que coinciden todos los cartageneros es que en estos 20 años se transformó la ciudad. Con Barreiro se impulsó la Universidad Politécnica, se mejoraron los barrios y diputaciones y se abrió el hospital Santa Lucía.

Respecto a la Sanidad, los cartageneros se quejan de que el Rosell no funciona como hospital al 100%.

Conozco bien la Ley del Rosell y puedo decir que se está cumpliendo, y que, además, en Cartagena, el servicio que presta el Rosell es complementario al hospital de referencia, el Santa Lucía, que es el más moderno de España y cuenta con la mejor tecnología. Gracias al Santa Lucía, al Rosell y a Los Arcos tenemos la mejor ratio de camas.

¿Se ve inaugurando el AVE a Cartagena si es elegida alcaldesa?

Con mi forma de hacer política quiero transmitir que hay decisiones que no dependen de uno solo. Lo que he aprendido es que no puedes dar tu palabra si no la puedes cumplir, porque al final esto genera una pérdida de confianza. Yo me veo trabajando para conseguir el AVE para Cartagena. Lo que sé es que hay motivos para pensar que se va a hacer, porque ya está el presupuesto y se están redactando los estudios técnicos para que el AVE a Cartagena sea una realidad una vez haya llegado a Murcia.

Critican que a Joaquín Segado, presidente del PP local, le han dado el sillón de la Autoridad Portuaria, pese a que no tiene estudios específicos para este puesto, para que usted pueda ser la candidata a la Alcaldía...

A palabras necias oídos sordos. Joaquín Segado es una persona que se ha ganado el respeto de todos los equipos que ha liderado. Es una persona muy trabajadora y que va a hacer una gran labor como presidente de la Autoridad Portuaria.

Con estos movimientos, parece que el más perjudicado en su partido ha sido el actual portavoz municipal, Francisco Espejo. Quizás se ha llevado un chasco al no ser él el candidato.

Yo no tengo esa sensación. Francisco Espejo está haciendo un gran trabajo en una etapa complicada y hostil, y yo reconozco mucho la labor que está realizando en el grupo municipal.

Con la llegada de Fernando López Miras al Ejecutivo regional se está apostando por caras nuevas en su partido. ¿Va a seguir la misma línea que el presidente autonómico para confeccionar su lista?

Aún no tengo definida la lista, no estoy en esas cosas en estos momentos. Ahora me estoy dedicando a escuchar a la gente, a recorrer el municipio. Este año quiero plasmar todas las ideas en un programa electoral. Después pensaré en el equipo que considero que es mejor para el programa del PP. Aún no conozco a la gente para tener mi propia opinión y criterio. No obstante, a día de hoy me siento muy cómoda con los recursos que tengo y me siento respaldada con la gente que hay en el partido, que además tiene mucho talento. Cuento con todo el mundo porque sé que sumar es multiplicar. Y también quiero sumar a mucha más gente que no está aún en el proyecto del PP, que es el mejor para Cartagena, porque es el partido que necesita el municipio.

¿Qué cosas le pide la gente?

Hay de todo, pero lo que más me repite la gente es el problema que hay para emprender nuevas iniciativas empresariales o para hacer una obra de remodelación. Me han dicho que eliminaron la declaración responsable que había en el Ayuntamiento y ahora se tarda más de un año en conseguir los permisos, cuando en otros municipios, como San Javier, solo se tarda tres meses. También se quejan de la falta de alumbrado y de la suciedad. Es increíble que el Gobierno actual no sea capaz ni de resolver estas cosas que se pueden solucionar de una forma muy sencilla.

Y, ¿si es alcaldesa?

Para mí es muy importante desde un primer momento llegar a todos los barrios y diputaciones, que llevan abandonados desde que López y Castejón llegaron al Consistorio. Cartagena es mucho más que la Alameda, el puerto y la plaza de España. Además, hay cuatro cosas que hay que seguir potenciando por la importancia que tienen: la Universidad Politécnica, el puerto, la cultura (tanto de patrimonio como de festivales), y la parte industrial (ZAL, Cabezo Beaza, Escombreras...)

A nivel de patrimonio...

Me apasiona el proyecto que estamos impulsando desde la Comunidad Autónoma para que el Lago sea la plaza de la cultura, gracias al Palacio de Aguirre, el Museo Regional de Arte Moderno (Muram) y el Cine Central.

¿López Miras y Arroyo serán los que tomen el testigo de Valcárcel y Barreiro?

Somos otra generación distinta, pero creo que seríamos un buen tándem y que conformamos un equipo que representa los valores de la sociedad actual.