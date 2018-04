Sigue la guerra por el Trasvase en las filas socialistas

"Ya estamos hartos del saqueo del agua", dice el PSOE de La Mancha.

El Secretario General del PSOE lorquino, Diego José Mateos, ha dicho hoy en un comunicado de prensa que "no le importará enfrentarme a la dirección actual" del partido, que hasta ahora siempre había defendido el Tajo-Segura, su continuidad, e impulsado las desaladoras.



Maetos ha hecho este comunicado después de que el pasado viernes el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la dirigente socialista y exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona se mostrasen contrarios a los trasvases y más partidarios de la desalación.



El dirigente lorquino ha advertido que el Partido Popular siempre ha venido criticando las plantas desalinizadoras, las cuales, según manifiesta en la nota de prensa, "se han convertido en la única solución a la sequía actual, especialmente tras la aprobación del memorándum del trasvase".



Maetos defiende la compatibilidad de los trasvases y las desaladoras, como elementos para combatir la necesidad de agua, "le pese a quien le pese".



"Poner fecha al fin de los trasvases es aceptar lo que el Partido Popular ya hizo con el memorándum del trasvase Tajo-Segura, con el que vergonzosamente limitaron el caudal en época de sequía", añadió.





A fecha de hoy, el agua que nos llega del Trasvase es, junto a la de las desaladoras, imprescindible para beber y para vivir. Defenderé lo que es imprescindible para mi Región con la misma razón y pasión que defiendo lo que es imprescindible para el resto de España. — Diego Conesa (@diegoconesa) 20 de abril de 2018

Mateos dice defender a "ultranza" el trasvase Tajo-Segura, y"de los ya escasos que disponemos".Además ha asegurado que su posición es "clara y firme". En este sentido, asegura que por encima de todo, ", defiendo a los regantes lorquinos y a mí no me importará enfrentarme a la dirección actual de mi partido".Por su parte, el diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Manchaha dicho hoy que la culpa de que Murcia pida un trasvase extra del Tajo, añadido al triple trasvase ya iniciado, es del "memorándum de la traición a Castilla-La Mancha que en su día firmó".En un comunicado, Escudero ha asegurado que "ya estamos hartos del" que está llevando a cabo el Gobierno central con el "silencio cómplice" del PP castellanomanchego, y ha dejado claro que los pueblos ribereños del Tajo "tienen el mismo derecho a su desarrollo económico que el Levante".Ha resaltado que frente al desarrollo que ha experimentado el"gracias al agua que ha llegado desde Castilla-La Mancha, hemos podido comprobar como los ribereños han ido perdiendo población, negocios y turismo".Sin embargo, lo más lamentable, ha argumentado, son las oportunidades "pérdidas" de los dirigentes del PP para sumarse a una defensa de nuestro agua "que hacen todos menos ellos".Por otro lado, la portavoz del PP,, ha dicho hoy que Diego Conesa, "con los murcianos" con sus manifestaciones a favor del trasvase del Tajo, "pero no ha explicado si va a pedir a Pedro Sánchez que cambie su no" en su visita el próximo fin de semana a Molina."Ya está bien de medias palabras, hay que pronunciarse claro, en Murcia sabemos lo que el PSOE opina de trasvases, lo demostraron eliminando el del Ebro", ha aseverado.Así, la portavoz de los 'populares' ha vuelto a recordar al PSOE que "el trasvase esy mientras gobierne el PP no renunciaremos a él".