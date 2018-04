Los abogados de oficio exigen equiparación salarial y conciliación

No aspiran a cobrar un precio de mercado, pero por lo menos que su sueldo como abogados del Turno de Oficio esté equiparado al de otras comunidades autónomas que sí tienen transferidas las competencias en Justicia y que no dependen del Ministerio para cobrar la nómina. «Es como la equiparación salarial de los Policías Nacionales y la Guardia Civil. Por un procedimiento abreviado, que se puede alargar hasta dos o tres años, cobramos 180 euros, y en otras comunidades llegan a los 400 euros» explica la abogada Rosa María López. Ella y otros 50 letrados del Turno de Oficio se concentraron ayer ante las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia para protestar por el impago de sus nóminas desde octubre del año pasado y por la «irrisoria» cantidad que perciben por hora trabajada, que llega a los dos euros. «Por una modificación de medidas nos pagan 90 euros, por un asunto penal 60 euros, y si a eso le sumamos que tenemos que pagar el desplazamiento y muchas veces el material con el que trabajamos, no cubrimos los gastos», explica la letrada. Es por ello que piden no pagar de su bolsillo un servicio público que, señalan, lo ejercen de manera voluntaria: «Todo el mundo tiene derecho a la misma defensa, tenga o no tenga dinero, pero que no salga de nuestra cartera».

En Cartagena, cerca de un centenar de abogados se concentraron también a las puertas del Palacio de la Justicia convocados por la Red de Abogados de España. Las reivindicaciones iban en la misma línea, reclamando sobre todo la dignidad para el Turno de Oficio ante los reiterados retrasos del Ministerio de Justicia en el pago de las percepciones, así como la conciliación de la vida laboral y familiar o la falta de medios. Desde el Colegio de Abogados de Cartagena, su decano, Antonio Navarro, consideró las reivindicaciones de los letrados «justas» y reclamó una apuesta decidida por llevar la dignidad al turno de oficio.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados de la Región de Murcia Independientes (ARMI), Jawad Romaili, presente en la concentración, subrayaba que ayer el Colegio de Abogados de Murcia les avisó a través de un comunicado que se estaba gestionando el pago de las nóminas del último trimestre de 2017 que falta por cobrar, así como el primero de este año, «pero hoy por hoy no hemos percibido nada». Esta misma semana el Consejo General de la Abogacía señalaba que desde hace meses se vienen manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia para agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno. Fruto de esta constante reivindicación, se ha conseguido el compromiso del Ministerio para el abono mensual de las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita, que hasta ahora eran trimestrales.

Desconexión del trabajo

Los abogados de Oficio también señalaban ayer que la conciliación familiar con el Turno era más que complicada, ya que, como explica Verónica Alcaraz, miembro de la Junta de ARMI, «tenemos un montón de problemas porque no se nos suspenden procedimientos o señalamientos pese a estar de baja maternal o con enfermedad».