Goirigolzarri apoya el Corredor Mediterráneo y se compromete a echar una mano ante la falta de agua

Era su primera comparecencia pública en la Región tras la fusión de Banco Mare Nostrum con Bankia y su agenda ayer estuvo llena de actos, compromisos y acuerdos con diferentes instituciones regionales. José Ignacio Goirigolzarri se estrenó en Murcia tras la integración de BMN en el banco que preside, Bankia, con un compromiso que consiguió sacarle, por su parte, el presidente de la Región, Fernando López Miras. Apelando a su figura como «hombre de Estado», el jefe del Ejecutivo regional le pidió ayuda para lograr un acuerdo entre diferentes sectores e instituciones nacionales que consiga parar los efectos de la sequía y las inundaciones en España y, por otra parte, compromiso también con el Corredor Mediterráneo.

López Miras no le ha pedido una «dedicación exclusiva» a este proyecto, sino ha apelado a una «figura de Estado como es Goirigolzarri, para un proyecto de Estado» como es el problema del agua y lograr para ello un Pacto Nacional. A esta petición, el presidente de Bankia contestó con un ofrecimiento de ayuda «dentro de mis posibilidades» para conseguir una solución a este problema y buscar una «cohesión social y económica». Al respecto añadió que «me preocupo y me ocupo desde Bankia de los temas importantes de la sociedad».

La presencia de José Ignacio Goirigolzarri en la Región estuvo justificada por una conferencia que impartió en la mañana de ayer en presencia de 200 empresarios y con motivo del 40 aniversario de la patronal CROEM, en la que dejó claro que Bankia cree «firmemente en el tejido empresarial murciano y en las posibilidades de la Región». En esta intervención ante los empresarios murcianos remarcó el apoyo de Bankia «a todos ellos, así como a los ciudadanos e instituciones de la Región», añadiendo que quieren «estar muy cerca» de esta comunidad y que les «visualicen como una entidad cercana» tras la integración de BMN en Bankia.

Remarcó también el potencial económico de la Región, que calificó de «notable», ya que Murcia «tiene una clase empresarial que ha demostrado ser competitiva en los mercados internacionales».



Cuarta entidad financiera

Al ser preguntado por la fusión entre BMN y Bankia, Goirigolzarri calificó esta integración como un «movimiento importante para las dos entidades» y subraya que se constituye así «la cuarta entidad financiera más importante de España». Señaló también la «gran aceleración de los procesos de fusión» que ha existido en la fase de integración de todos los datos bancarios de una entidad a otra, y recordó que «más de 500.000 murcianos son clientes de Bankia», que «más de 24.000 empresas nos dan su confianza», y que «tenemos una cuota de mercado en la Región del 25,7%», además de contar con 150 oficinas y 880 profesionales.

Respecto a la deuda pública, el presidente de Bankia señaló que es un problema que «nos ocupa, pero no preocupa» a corto plazo. «La deuda pública que tenemos, con las condiciones financieras que tenemos, no es un problema, porque los tipos de interés para operaciones bancarias son muy bajos y además el mercado está muy complaciente. No me preocupa a corto plazo, pero es bueno que vayamos abordando este tema de forma realista», sentenció.