Los alcaldes del PP abroncan a la oposición y niegan que haya contaminación

Se quedaron a gusto. Los tres alcaldes del PP ribereños con el Mar Menor, Visitación Martínez (San Pedro del Pinatar), José Miguel Luengo (San Javier) y Anastasio Bastida (Los Alcázares) echaron la bronca ayer a los diputados de la oposición durante su comparecencia en la Comisión especial del Mar Menor.

Tras su intervención ante los diputados regionales, los primeros ediles se sometieron a las preguntas de los medios de comunicación y ante éstos criticaron que, tras dos años de funcionamiento de esta Comisión, haya sido ahora cuando les han llamado, cuando han pasado ya por este grupo de trabajo todo tipo de asociaciones y colectivos. Y cuando se han tomado medidas sobre la gestión de la laguna sin contar con ellos, «pese a que afecta a nuestros ciudadanos». Los tres apelaron a la «responsabilidad» de los diputados de la oposición a la hora de «verter» opiniones sobre el estado de la laguna y hablar de contaminación. «Deberían pensárselo dos veces antes de hacer vertidos incontrolados de opiniones, pues crean miedo, incertidumbre y provocan una imagen dañina» de la situación, dijo el alcalde Luengo.

Los alcaldes niegan la mayor (no hay contaminación), y para la alcaldesa de San Pedro, «el Mar Menor no merece esta acusación y crea un problema muy grave» para la comarca. Martínez apeló a los sectores de su municipio que dependen de la laguna: el turístico, el agrícola, el pesquero y la actividad salinera, «motor económico principal» de San Pedro.

Bastida, insistió en este punto, manifestando que en Los Alcázares hay 18.000 habitantes, 30.000 viviendas turística y 1.000 negocios «que tienen que abrir cada día», y a los que las declaraciones de contaminación y catástrofe ambiental son palabras que insultan y les hace mucho daño».

Luengo, además de insistir en que de la laguna dependen 35.000 puestos de trabajo directos de distintos sectores en San Javier, subrayó el «esfuerzo draconiano» realizado por los agricultores para transformarse, y, pese a que están dispuestos a hacer lo que sea para proteger la laguna y compatibilizar su actividad, «se les ha criminalizado».



Ley Integral

Otro de los puntos destacados por los alcaldes del PP fue la «exigencia» de que se redacte cuanto antes la Ley Integral del Mar Menor y que se lleve a cabo en el seno de la Asamblea (tesis que ha defendido el Gobierno y el Partido Popular, pese a que la oposición cree que es competencia del Ejecutivo regional). «Retrasar la ley no es bueno; debe consensuarse con todos y no hacer como hasta ahora, con solo el 50% del acuerdo», dijeron, en alusión a la Ley de Sostenibilidad del Mar Menor.



Moratoria urbanística

Por último, los tres alcaldes se mostraron en contra de la moratoria urbanística en la zona. Martínez, desde San Pedro del Pinatar, manifestó que su municipio ya tiene 1/3 de su territorio protegido por albergar el Parque Regional de las Salinas, « y tras diez años de crisis que no me digan ahora que no podemos hacerlo». Eso sí, puntualizó que propiciarían un urbanismo «en orden» y ajustado.

El alcalde de San Javier insistió en este argumento, se mostró a favor de dar pasos urbanísticos «previo análisis y de manera cautelosa», y puso como ejemplo cómo su Ayuntamiento había rechazado en su día la propuesta de construir más de 2.000 viviendas en el proyecto de Puerto Mayor.