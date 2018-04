Alumnos y docentes de 41 municipios de la Región harán puente por el 1 de mayo

La jornada festiva del 1 de mayo por el Día del Trabajador va a hacer que muchos murcianos, sobre todo alumnos de colegios e institutos, así como sus profesores y maestros, disfruten de un puente a finales de este mes, ya que el 30 de abril no será lectivo en 41 de los 45 municipios de la Región de Murcia.

Este puente puede coger a muchas madres y padres sin planes organizados, ya que el 30 de abril no coincide con ninguna fiesta concreta. Simplemente se trata de una forma de compensar el menor número de festivos de los docentes murcianos respecto a otras provincias y comunidades autónomas.

Los municipios cuyos alumnos y docentes no van a gozar de ese, más que puente, 'acueducto' de días no lectivos son Los Alcázares, Alcantarilla, Ulea y Cieza,, porque pasan sus días no lectivos a fechas que coincidan con festividades de estas localidades

De este modo, cuarenta municipios tendrán festivo del 28 de abril (sábado) hasta el 1 de mayo (martes), volviendo a recuperar las clases el miércoles 2 de mayo.

Consulta aquí el calendario escolar a nivel regional.