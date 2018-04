López Miras: "En mi proyecto político nunca va a haber nadie con sospechas de irregularidades"

Apenas hace tres semanas que se consolidó como el líder absoluto del Partido Popular en la Región de Murcia, tras ganar en las primeras primarias de su partido. «A día de hoy» confía en todos sus consejeros y consejeras, y está convencido de que los murcianos le seguirán apoyando en 2019.

Tras las primarias, ¿se siente más líder que nunca? ¿Considera superada la etapa de 'delfín' de Pedro Antonio Sánchez?

No me siento más líder que nunca. La primera vez que fui elegido presidente del partido fue siguiendo los estatutos, por unanimidad y aclamación. Pero quería dar un paso más: que la política en la Región de Murcia y el proyecto que lidero y que quiero que en 2019 obtenga el respaldo mayoritario de los murcianos tenía que basarse en la participación de todos, en la transparencia; un proyecto abierto y en el que todos los afiliados opinasen, decidiesen, hicieran sus propuestas. Era mi convicción y lo hice sin necesidad porque ya era presidente, pero creyendo que era lo mejor para el PP y por lo tanto para la Región de Murcia. Así, no me siento más líder; pero sí tengo la satisfacción de poder dar forma a este proyecto político a mi imagen y semejanza, e introducir esos matices de transparencia, participación, apertura, nuevas ideas y argumentos que está demandando la sociedad. En definitiva, soluciones de 2018 a los problemas de 2018 y no soluciones de 1995 para los problemas de ahora.

¿Y a quiénes quiere a su lado en los comicios de 2019 como cabeza de lista en ciudades como Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura?

Yo creo que José Ballesta está siendo un gran alcalde para Murcia. De todos los proyectos políticos que hay en el Ayuntamiento de Murcia, el suyo es el único con una idea de ciudad moderna, abierta, referente como ciudad del futuro en España y Europa, y sin tener mayoría absoluta. Por tanto, es el mejor candidato posible. En Lorca, Fulgencio Gil está haciendo en estos ocho meses un trabajo magnífico. Conoce perfectamente al mayor municipio de la Región y a su sociedad y colectivos en general; y ya antes, como concejal y senador, siempre ha estado centrado en Lorca. No creo que tampoco habría un alcalde mejor que él, mi apoyo lo tiene. Y en Molina, acaba de ser elegido el nuevo presidente del PP local, y por tanto debe ser el candidato a alcalde, José Ángel Alfonso.

Y en Cartagena ya se ha deshojado la margarita y los rumores se han confirmado: Noelia Arroyo.

La ha elegido el PP de Cartagena y yo, como presidente regional, estoy totalmente de acuerdo con esa decisión. La suerte que tenemos en este municipio, como en el resto de la Región, es que es una magnífica persona para ocupar el cargo, muy preparada y que conoce las necesidades del municipio a la perfección; así como sus objetivos y el rumbo que tiene que seguir para volver a la estabilidad. Es una pena que en esta última legislatura Cartagena haya salido en la prensa regional y nacional por cuestiones que nos sonrojan y nos causan estupor. Es el momento de que llegue la estabilidad y gobierne un partido serio y con las ideas claras, en el cual no se firmen acuerdos en una servilleta de papel, como el del PSOE y Movimiento Ciudadano. Y Noelia, desde que es consejera, ha demostrado una capacidad política y de gestión excepcional. Es uno de los referentes, junto al consejero Pedro Rivera, que tengo en mi gobierno para estar más cerca de las necesidades de ese municipio.

¿Quién puede hacerle más daño en la urnas, Ciudadanos o Somos Región, el nuevo partido del expresidente y expopular Alberto Garre?

El proyecto del PP es serio y se basa en realidades y hechos. Nosotros tenemos una ventaja respecto al resto de los partidos, y es que vendemos verdad y hechos, mientras que el resto solo vende palabras en su mayoría inciertas. Y se dedican a la crítica por la crítica, sólo hablan de problemas. Pero los murcianos ya conocen los problemas y quieren soluciones, que es lo más difícil. Y mi proyecto da soluciones en el empleo, en el crecimiento económico, del que somos líderes. Hemos eliminado impuestos como el de Sucesiones, y seguiremos reduciendo otros, como el del IRPF. Y tendremos este año AVE y aeropuerto. Por tanto, yo no me preocupo por otros partidos, me ocupo de los murcianos.

¿Qué puntuación daría a sus oponentes actuales y a los que suponemos que competirán con usted en las próximas elecciones?

No voy a calificar a mis oponentes. Sí que diré que la política es trabajar por los demás. No podemos estar instalados en la crítica y en buscar defectos sin dar soluciones, esperanzas y oportunidades. Y la oposición está instalada en la crítica y en la invención de los problemas en la mayoría de las veces, y en no buscar las soluciones. Yo no los votaría; me votaría a mí y eso es lo que voy a recomendar a la gente. Mi relación personal con todos es buena, y en la mayoría de asuntos importantes para la Región, como los presupuestos, hemos encontrado apoyo en Ciudadanos. Pero más allá de eso no califico a la oposición.

A estas alturas de la legislatura ya deben estar manejando encuestas internas sobre la proyección electoral. ¿Son datos para estar tranquilos? Porque a nivel nacional no lo son.

La mejor encuesta será la de las urnas y mientras tanto hay que trabajar. Es cierto que a nivel nacional hay encuestas cuyos resultados entran dentro de lo normal de una segunda legislatura, con seis años ya transcurridos, y que desgastan. Han sido muy difíciles y duros, pero ahora somos líderes en crecimiento en Europa y el que más empleo genera. Somos uno de los espejos en los que mirarse y esto hay que ponerlo en valor. Y se visualiza más cuando enfrente hay partidos políticos que se dedican a hacer política de dos ruedas de prensa a la semana recién salidos de la peluquería, a decir lo que la gente quiere escuchar y no a gobernar, a decidir.

Entonces, a nivel regional no tienen datos sobre expectativas de voto.

No; lo que tenemos son los datos de la calle, de hablar y escuchar a la gente.Escucho sus problemas, la opinión que tienen del nuestro gobierno y que en su mayoría es buena. Porque al final, lo importante son las personas, no los partidos políticos, y hay que centrarse en ellas. Y si seguimos centrándonos en ellas no tendremos problemas en las elecciones. Y el partido que está centrado en las personas es el PP y el proyecto que sigue esta línea de verdad es el mío. Como confío en que ganen las personas en las próximas elecciones, ganará el Partido Popular.

Pero ¿no cree que les pasará factura casos como la Púnica, con una Pilar Barreiro que sigue de senadora aunque se haya salido del PP; o el caso del exconcejal murciano Roque Ortiz?

En el caso de Roque, él cometió un error y un error muy grave. Pero fue un error verbal, no material. Pero él sí, y no como otros, asumió su responsabilidad política. Y, al margen de eso, todo lo que podemos decir es que durante los años que ha sido concejal ha trabajado por Murcia y por la Región todas las horas que físicamente su cuerpo le ha permitido y que ha sacado proyectos importantes. No hay que seguir machacando a las personas que cometen errores, cumplen con su responsabilidad y se van a su casa. Eso es ejemplaridad. En cuanto al resto de casos de supuesta corrupción, falta por demostrar que ocurrieron. Pero en el 95% por ciento de los casos yo estaba en el colegio o en el instituto. En mi proyecto político nunca va a haber nadie con sospechas de presuntas irregularidades. Yo soy ejemplar y mi equipo lo será, sin la mínima sombra de sospecha, porque si la tienen dejarán de estar en mi proyecto.

¿Y el caso de Pilar Barreiro es un tema zanjado para el PP?

Yo soy presidente del Partido Popular y me habla de una persona que ya no tiene ningún cargo público en el partido. Cuando me han preguntado sobre esta cuestión he dicho y repito que en mi proyecto jamás se va a pagar lavados de imagen de nadie. Ella ya no depende de mí, ni puedo ejercer ninguna actuación sobre ella.

¿Y Cristina Cifuentes debería irse por lo que le puede afectar a todo el partido?

Siempre que se pone en cuestión la honradez de un miembro del PP nos afecta a todos. Pero es de un cinismo total el acoso y derribo contra ella cuando los líderes de los partidos que le acusan en Madrid se ha demostrado que tienen expedientes falsos. Cierto es que un político nunca debe mentir; ella ha dicho que tiene un máster y lo ha acreditado. Lo contrario lo tiene que acreditar la universidad.

¿Para cuándo el nuevo gobierno, si es que va a haber cambios?

Llevo diciendo varias semanas que yo, en este momento y a día de hoy, confío en todos y cada uno de mis consejeros, aunque se haya instalado el rumor de que puede haber cambios. Aunque como todo en la vida, es mejorable.

¿Cuál destacaría como el asunto o el problema que no le deja dormir?

Me preocupa cualquier cuestión que les afecte a los murcianos y cómo les podemos ayudar para que vivan mejor: a los desempleados, a los dependientes, a los desfavorecidos... El agua, que ya vivimos con menos angustia; el Mar Menor, que está mejorando aunque me gustaría que todo fuera más rápido.

Ha mencionado el agua, y hay un dato que nos hace llorar en esta Región: el río Ebro ha vertido al mar en 12 horas más agua de la que necesitamos en todo un año. No parece que esto pueda cambiar con el Pacto Nacional del Agua, con nuevas transferencias entre cuencas.

Un país no es eficiente si el mismo año paga ayudas a la vez por sequía y por inundaciones. Y el Pacto debe regirse por una gestión más eficiente del agua; por aumentar la desalación pero como complemento; por flexibilizar las cesiones de derechos de agua; y, por supuesto, por llevar agua de donde sobra a donde falta. Y creo que todos podemos asumirlo si es medioambientalmente posible, con la prioridad de la cuenca cedente y con todas las certezas legales. Jamás yo permitiría que llegara agua aquí quitándosela a quien lo necesita. La solidaridad y la conciencia es la clave de todo esto y confío en la solidaridad de los españoles. Y tras ocho meses de mucho trabajo, de este Gobierno y de los murcianos, sin alardes mediáticos, hemos conseguido que en Madrid se hable de agua y que tanto Rajoy como el líder del PSOE, Pedro Sánchez, estén dispuestos a aprobar este acuerdo nacional. Soy muy optimista.

Otros temas: financiación y deuda. Sabemos lo que podríamos lograr con más dinero, pero mientras llega, la deuda va creciendo. ¿Cómo piensa afrontarlo?

El actual sistema de financiación lo aprobó el expresidente socialista Rodríguez Zapatero gracias a un acuerdo con Esquerra Republicana. Recibimos al año 1.056 millones de euros menos que la Comunidad mejor financiada. Y la deuda ha crecido exponencialmente desde 2009 hasta ahora: pasamos de 700 millones a 8.000 millones, de los cuales el 80% están generados por este sistema de financiación que nos maltrata y es injusto. Pese a eso, voy a seguir bajando impuestos y dando la mejor atención en Educación y en Sanidad. Los murcianos no son responsables de la deuda y no van a pagar las consecuencias. Es un problema del Estado y lo tendrá que arreglar el Estado. Y ni el PP ni Rajoy están a favor de este sistema autonómico, pero ahora necesita la ayuda de otro partido político, como el PSOE, y el apoyo de las Comunidades Autónomas para cambiarlo.

Mar Menor: «Ni este Gobierno ni yo hemos creado este problema pero lo vamos a solucionar»

¿Hubo pasos en falso al principio de la crisis del Mar Menor por las prisas para que se arreglara?