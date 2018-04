Garre desborda el Paraninfo

El veterano político se da un baño de multitudes y dice que quiere tener "los pies en el suelo"

«Nosotros no vamos a ser la muleta de nadie. Que quede claro», aseguraba este sábado por la mañana Alberto Garre momentos antes de la presentación de su partido, Somos Región, en el Paraninfo de la Universidad de Murcia.

El veterano político fue recibido a gritos de «presidente, presidente» a su llegada, flanqueado por el que fuera consejero del PP José Gabriel Ruiz.

Preguntado por si cree que el que fuera su partido estaba contraprogramando el acto de proclamación de la candidata en Cartagena para hacerle sombras al suyo, Garre preguntó quién es esa candidata. Cuando le dijeron que Noelia Arroyo, contestó: «¿Noelia Arroyo? Pues nos parece una candidata muy buena para nosotros».

A juicio del expresidente regional, «está comunidad tiene un problema de déficit, de infraestructuras, de agua, de empleo... tiene todos los males que puede tener una sociedad. Y el Gobierno de la Nación, lejos de apoyarnos, lo que hace es ningunearnos».

Luego vienen cada año con los Presupuestos Generales del Estado «y aparecen algunos capos que se dedican a avasallar con sus cupos al resto de regiones y mientras unos viven a la carta, otros nos tenemos que conformar con el plato del día», denunció.

El Paraninfo de la UMU (con una capacidad para 417 personas) se quedaba pequeño para albergar a la cantidad de personas que querían asistir al acto. «Lo que deseo es que dentro de un año y pico el mismo lleno se produzca en las urnas», apuntó Garre, que salió a saludar a los que se quedaron fuera y vieron el acto gracias a las ventajas de la tecnología y en sillas de plástico.

Insistió en que Somos Región «no viene a generar ningún tipo de problema». Al no tener aún representación en las instituciones, «el Gobierno no tiene que temernos como oposición ni la oposición tiene que temernos como Gobierno», señaló el que fuera jefe del Ejecutivo autonómico cuando Ramón Luis Valcárcel lo dejó para irse a Bruselas. No obstante, Garre admitió que puede haber «recelos» con su partido.

Entre los asistentes al acto en el Paraninfo, el presidente del Consejo de la Transparencia, José Antonio Molina; el portavoz de la Plataforma ProSoterramiento, Joaquín Contreras, y el exconcejal del PP en Murcia Cristóbal Herrero, entre otros. Alberto Garre hizo hincapié en la importancia de «tener los pies en el suelo». Destacó que miembros de Somos Región llevan tiempo preocupándose de «todos y cada uno de los problemas reales que hay en cada uno de los 45 municipios» murcianos.

En este sentido, el líder de la formación recalcó que el partido cuenta ya con presencia en todos los pueblos, y que sólo faltan cuatro para hacer el pleno.