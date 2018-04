Cuando alguien con párkinson es diagnosticado ya tiene la mitad del cerebro afectado

Como una carrera de obstáculos. Así viven su enfermedad los más de 4.000 pacientes con párkinson que hay diagnosticados en la Región de Murcia según el censo elaborado en el año 2012. «Una cifra que es mucho mayor», según indica la presidenta de la Federación de Párkinson de la Región de Murcia (Fepamur), Montserrat Mouriño, quien asegura que hay que avanzar en el diagnóstico precoz de esta enfermedad neurodegenerativa que tarda en detectarse entre uno y cinco años, «lo que hace que, cuando se diagnostica, la mitad del cerebro esté ya afectado, un daño que no se recupera».

Depresiones de larga duración, problemas de insomnio, pérdida del tono de la voz, escritura cada vez más pequeña y movimientos lentos son algunas de las señales a las que hay que estar atento, tanto los afectados como los familiares. «Pero son síntomas tan dispares que hacen que sea complicado el diagnóstico», indica la presidenta de Fepamur. En este caso, recomienda que los afectados se mantengan activos, realicen deporte o salgan a bailar, ya que ésto mejora su calidad de vida y retrasa el avance del párkinson.

Carrera, charlas y música

Para concienciar sobre esta enfermedad y la necesidad de que se visualice, Fepamur ha organizado la Semana del Párkinson de Murcia bajo el lema ´Lo que más duele del párkinson es cómo me miras´ y cuyas actividades arrancaron ayer con una charla sobre la importancia de la nutrición y la alimentación en estos pacientes y que seguirá hoy miércoles, Día Mundial del Párkinson, con la instalación de mesas informativas por la mañana y actuaciones en directo por la tarde en la plaza del Romea en las que participarán Xandro Leima y Salva Ortega.

La semana se completará con una jornada de puertas abiertas de la Asociación de Párkinson On Off de Murcia el jueves 12 de abril y una marcha solidaria en sábado 14 desde la Glorieta con lectura de un manifiesto. Fepamur también ha previsto la presentación del proyecto de sensibilización laboral en el que está trabajando Murcia el viernes 20 de abril y el broche de las actividades será la carrera Run for Párkinson el domingo 22 de abril, que este año cumple su novena edición, y una gala musical esa misma tarde en el Auditorio Víctor Villegas.

Mouriño, que estuvo acompañada por la presidenta de On Off, Marien Gómez, informó de que las inscripciones para participar en la carrera se pueden hacer en la web www.babelsport.com y subrayó que se trata de una carrera familiar en la que puede participar cualquier persona.