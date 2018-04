Las oposiciones a Secundaria congregarán a unos 10.000 aspirantes

La maquinaria para las oposiciones al cuerpo de docentes de Educación Secundaria ya ha empezado a funcionar. Los aspirantes (unos 10.000 según estimaciones de los sindicatos) a una de las 506 plazas en las distintas especialidades convocadas por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, podrán inscribirse a partir de hoy en las pruebas y hasta el próximo 30 de abril.

Las condiciones de las pruebas, recogidas en la Orden de la Consejería, fueron publicadas ayer en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), y una de las novedades más importantes es que las solicitudes se realizarán en la sede electrónica de la CARM.

Las inscripciones se podrán firmar electrónicamente de tres maneras: con clave y contraseña de Educarm para los interinos de la Región de Murcia; con certificado electrónico para quien disponga del mismo; y con el sistema cl@ve de Hacienda, al cual puede tener acceso cualquier ciudadano.

La consejera Adela Martínez-Cachá calificó estas oposiciones de «históricas» por el número de plazas que se ofertan y «que hace muchos años que no se producía», y destacó el avance «muy importante» al hacerse todo de forma electrónica, lo que va a hacer que el proceso sea «más sencillo, más ágil y más cómodo».

Además, señaló que esperan un importante número de inscritos, pero sin especificar la cantidad. Hay que tener en cuenta que tanto las pruebas como el calendario ha sido consensuado con otras comunidades autónomas, por lo que se elimina el ´efecto llamada´ entre regiones.

Los sindicatos, que no han apoyado la orden de la convocatoria porque no incluye sus demandas, como que se cambie el orden de los exámenes y que éstos no sean eliminatorios, estiman entre 8.000 y 10.000 los aspirantes.

Una vez finalice el plazo de solicitudes y se comprueben los requisitos de los aspirantes, se irán publicando los aspectos que interesan a los opositores: listas de admitidos y excluidos, composición de los tribunales de las diferentes especialidades, lugar y hora para la celebración de las pruebas.

Asimismo, y tras la constitución de los tribunales, éstos publicarán con la debida antelación los criterios de valoración de las diferentes pruebas, las características específicas de las mismas, así como cualquier otro aspecto que consideren para el buen desarrollo de la oposición. Se espera que este procedimiento finalice con la suficiente antelación para adjudicar en los diferentes centros educativos para el curso 2018-2019 tanto a los nuevos funcionarios como a los interinos, explican fuentes de la Consejería.



Plazas de Inglés y Física y Química

Las oposiciones de junio pretenden cubrir 394 plazas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 102 del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, 9 del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y 1 del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño dentro del ámbito de gestión de la Consejería de Educación. Son las plazas para la especialidad de Inglés las más cuantiosas (136), seguidas de las 60 de Física y Química, las 56 de Geografía e Historia, 41 de Lengua Castellana y Literatura, 39 de Matemáticas y 31 de Orientación Educativa.