La Alta Velocidad multiplicará por tres la llegada de viajeros por tren a la Región

Destacan el potencial del suelo que quedará libre junto a la estación de El Carmen para uso hotelero y oficinas

La puesta en marcha del AVE en Murcia permitirá triplicar el número de pasajeros que llegan actualmente por tren a la capital pasando de los 400.000 actuales a 1,6 millones de viajeros. Esta es una de las principales previsiones que recoge el estudio 'Impacto Económico del AVE en Murcia. Estrategias de aprovechamiento' presentado ayer en la Cámara de Comercio de Murcia y que resalta que la Alta Velocidad generará un valor añadido para la Región de unos 70 millones de euros al año, principalmente por el desarrollo turístico.

El trabajo, realizado por la ingeniera Marina Munuera y avalado por la Cámara de Comercio y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia, busca cuantificar los efectos que tendrá sobre la economía la llegada de esta infraestructura a la capital de la Región. En este caso, Munuera recordó ayer que desde el siglo XIX «no se han realizado mejoras sustanciales del ferrocarril en Murcia», por lo que la llegada del AVE supondrá «un gran potencial para el desarrollo turístico de la Región y oportunidades para el sector inmobiliario, el turismo de congresos y cultural y la creación de nuevos espacios urbanos alrededor de la estación». Al tiempo que subrayó que el área de influencia del AVE es toda la Región, ya que todos los municipios se verían beneficiados y no solo la capital.

Para el estudio se ha desarrollado una metodología que incluye parámetros como el número de viajeros en estaciones de tamaño similar a la de Murcia como son las de Málaga y Alicante, entre otras, relacionadas con otros parámetros propios del área de influencia de la estación murciana como son su población, índice turístico, índice de actividad económica, competencia con la carretera e intermodalidad y empleo en el sector servicios. Además, se ha tenido en cuenta el efecto que tendría sobre la demanda la reducción de precios de los billetes, como la llevada a cabo en el año 2013 por Renfe.

Según la comparativa que incluye, la ciudad de Valencia registró un incremento de un 200 por cien en el número de viajeros con la llegada de la Alta Velocidad, mientras que en Alicante el aumento fue del 70 por ciento.

Ante esta situación la ingeniera de caminos cree que todo el entorno de la estación de El Carmen se verá beneficiado económicamente, ya que este medio de transporte será un atractivo para la puesta en marcha de nuevas empresas o instalaciones de servicios que satisfagan las demandas de los viajeros.

El informe detalla también que el uso más habitual que hacen las empresas del AVE es para acudir a congresos, ferias y exhibiciones (en el 30 por ciento de las ocasiones); seguido de visitas a oficinas de otras empresas (19,6 por ciento); adquisición de productos o servicios (16 por ciento); reuniones de trabajo (12,5 por ciento) y visitas a clientes (11,2 por ciento).



Estrategias para aprovecharlo

Al análisis sobre las perspectivas económicas realizado por Marina Munuera se unen también algunas propuestas sobre las estrategias socioeconómicas que permitirían sacar el máximo aprovechamiento a la llegada del AVE a Murcia, especialmente en relación al desarrollo turístico, un sector que supone el 10 por ciento del PIB regional y que se verá impulsado por el acortamiento de tiempo de viaje entre Murcia y ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona, aumentando el turismo residencial y hotelero, con las oportunidades para el sector inmobiliario y turístico que ello supone.

Por ello se plantea la necesidad de ofertar descuentos promocionales (grupos, familias, tarifa web); potenciar la intermodalidad a través de intercambiadores; aprovechar espacio liberado en el entorno de la estación de El Carmen para uso hotelero y de oficinas; y promocionar la ciudad para acoger congresos. También se expone la necesidad de impulsar el turismo cultural en la Región; las rutas del vino de Bullas, Yecla y Jumilla y la peregrinación a Caravaca; y conservar el edificio de la Estación, poniendo en valor sus amplios espacios diáfanos, a través de actuaciones como la tematización comercial y la unificación de información de interés para el viajero (turismo y transporte).



Competirá con el avión

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Manuel Jódar, defendió ayer la importancia del Corredor Mediterráneo y de las conexiones ferroviarias, tras lo que señaló que la llegada del AVE supondrá «una mejor de la conexión en la Región». Jódar recordó un estudio elaborado en 2014 que ya mencionaba la importancia de la llegada de la Alta Velocidad a Murcia, «lo que supondrá un aumento de viajeros, al igual que ha ocurrido en otras ciudades», a lo que añadió que «competirá directamente con el avión, aunque tiene más cuota de mercado».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García-Balibrea, subrayó que «la Cámara desea que el AVE esté en marcha y funcionando lo más rápido posible», indicando que ellos no entran en detalles de si tiene que ser soterrado o no. Además, criticó «la dejación de sucesivos gobiernos en realizar las inversiones necesarias en Murcia», lo que considera que «nos ha convertido en una región periférica en un país periférico, ya que no hemos conseguido mejoras sustanciales de las conexiones ferroviarias desde el siglo XIX». Además, recordó «el vergonzante hecho de que la autopista del Mediterráneo tardara diez años en prolongarse desde Alicante hasta Murcia. Por eso trabajamos en todos los frentes que pueden mejorar nuestra posición competitiva, como la puesta en funcionamiento del aeropuerto de Corvera, la terminal del Gorguel, el Corredor Mediterráneo o la llegada del AVE», defendió García-Balibrea.