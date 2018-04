Casi 190.000 murcianos aumentarán sus ingresos con 136 millones

13,5 millones servirán para impulsar las obras de la autovía del Reguerón

El Gobierno tiene un objetivo: Demostrar que los Presupuestos Generales del Estado que ha diseñado para 2018 son un premio para los sectores sociales que más han sufrido el envite de la crisis económica. Una forma de hacer entender que el crecimiento económico y la creación de empleo permiten que, en el caso de las comunidades, hasta 15 autonomías puedan ver incrementadas las inversiones territoriales que reciban del Estado, mientras que para los Presupuestos de 2017 solo Canarias se salvó del tijeretazo. En ese momento, Murcia dejó de recibir 58 millones de euros con respecto a 2016, lo que supuso un total de 272 millones en inversiones. Para este año, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2018, que presentó el pasado martes el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, no se ha privado de mimar a la Región, dado que se plantea una inversión de 340,62 millones de euros en la comunidad, un 25% más que en 2017, lo que supone un 3,37% sobre el total regionalizado, según datos que destacó ayer el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, durante una rueda de prensa.

El componente social de estos Presupuestos, que buscan distribuir los beneficios del crecimiento económico que señala el Gobierno, permitirían a 187.000 murcianos, entre pensionistas, funcionarios y miembros de Policía Nacional y Guardia Civil, ver mejorados sus ingresos «de forma importante», según subrayó Bernabé, con un importe añadido a sus nóminas de 136 millones de euros. En concreto, 167.000 pensionistas de la Región podrían ver incrementadas sus nóminas con un total de 108,68 millones, gracias a las medidas presupuestarias en materia de pensiones, que plantean para este año una subida del 3% para las mínimas. En relación a los funcionarios, 17.000 trabajadores estatales en la Región podrán recibir 18 millones de euros más gracias al aumento de los sueldos en un 1,5% que plantea el Gobierno con estos Presupuestos.

Equiparación salarial

Si algo destaca dentro del sector social de las cuentas para este año es el importe extra de 10 millones de euros que recibirían los 3.300 policías nacionales y guardias civiles de la Región, un plus que busca la equiparación salarial pactada con los sindicatos. «Estos presupuestos son los más sociales de la historia», destacaba ayer Bernabé.

El mayor pico para Fomento

De los 340 millones de euros en inversiones que plantea el Gobierno con las cuentas de 2018, el mayor pico se lo llevaría Fomento, con 291 millones en inversión para la continuidad y comienzo de grandes infraestructuras, lo que supone un incremento del 27% con respecto a 2017. Para el apartado de carreteras, se contempla una inversión de casi 50 millones de euros, destacando una partida de 13,5 millones para impulsar las obras de la autovía del Reguerón. Respecto a inversiones ferroviarias, ascienden a 180 millones de euros, lo que supone un incremento del 41,8% frente al año anterior. En ese total, 172, 4 millones van destinadas al Corredor Mediterráneo. La inversión de la Autoridad Portuaria de Cartagena prevista para el 2018 asciende a 33 millones de euros mientras que las mejoras en infraestructuras en el puerto de Cartagena es de 4 millones.

Además, Murcia contará este año con una ayuda estatal de 15 millones de euros para subvenciones, dentro del marco del Plan Estatal de Vivienda, que hasta 2021 contempla un total de 63,5 millones para la Región.



Cs se atribuye 250 millones de euros

Ciudadanos destaca que su aportación a los Presupuestos Generales del Estado va a suponer una inyección de 250 millones de euros para la Región, a través sobre todo de rebajas de impuestos y mejora de las pensiones.

Así lo explicaron los diputados José Luis Martínez y Miguel Garaulet, que destacaron que el incremento del 25% de los fondos destinados a la Región viene en gran parte condicionado por la que consideran «mancha naranja» en los Presupuestos.

«Es un borrador de Presupuestos bueno para los murcianos y los españoles, para mejorar la vida de aquellas personas de la clase media y trabajadora que más han sufrido las consecuencias de la crisis y de los pensionistas, otro de los grandes héroes de esta etapa», señalaron.



Castejón critica que el PP se olvida de la ciudad

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, denunció ayer que el Gobierno central ha olvidado a Cartagena en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado.

«El PP nos ha vuelto a dejar muy claro que Cartagena no sólo no está entre sus prioridades sino que para ellos no existe», criticó Castejón, que señala que las cuentas «no incluyen partida alguna para cubrir ni una sola de las necesidades» del municipio, como la Ciudad de la Justicia, la regeneración del Mar Menor, la continuidad del programa S-80 o el avance en la llegada de la Alta Velocidad.

Acusó al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de «vender humo», pues dijo en una reciente visita a Cartagena que las obras del AVE comenzarían en 2019 y no va a ser así.