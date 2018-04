Una murciana en First Dates: "Me voy a mi pueblo hecha polvo y sin echar un polvo"

Una enfermera murciana de 56 años, Blanca, pensaba que su cita en First Dates estaba saliendo viento en popa, pero cuando terminó y tocó poner las cartas sobre la mesa se llevo una decepción.



Su cita, Juan Pedro, no quiso volver a quedar con ella para tener una relación, solo la veía como amiga, algo que a Blanca le costó aceptar y decidió tomárselo con humor. "Me voy a mi pueblo hecha polvo y sin echar un polvo", soltó la murciana.



Aunque la distancia le preocupaba, ella sí quería seguir conociendo a Juan Pedro. "¿Querrías quedar conmigo aquí en Madrid para tener rollo?", le preguntó, a lo que él respondió que no, "como amigos sí".



Blanca no se conformó e insistió en que lo único que les impedía estar juntos era la distancia. "No quiero que quede en mi pueblo como que me has dado calabazas", afirmó la murciana.