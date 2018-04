Mitos de los anticonceptivos

Aunque ya con el boca a boca era fácil que se extendieran peligrosas mentiras sobre los métodos anticonceptivos, ha sido con la llegada de Internet cuando estos bulos han alcanzado alarmantes cuotas de expansión. Las redes achacan a los anticonceptivos todo tipo de efectos, desde una mayor probabilidad de contraer cáncer a la infertilidad. Por ello, los ginecólogos se esfuerzan en explicar a sus pacientes los verdaderos efectos de los anticonceptivos, lejos de bulos.

Uno de los más extendidos es aquel que afirma que el DIU (Dispositivo IntraUterino) sólo es apto para mujeres que ya han estado embarazadas por su gran tamaño y que incluso puede provocar la infertilidad. «Que pueda provocar infertilidad es absurdo. No hay ningún método anticonceptivo que provoque la infertilidad permanente excepto la ligadura de trompas y la vasectomía», responde Antonio Pérez Carrión, ginecólogo y doctor en la Universidad de Murcia. «Es cierto que el DIU siempre resulta menos difícil de introducir en mujeres que ya han tenido hijos, así que puede que las mujeres no hayan sido madres tengan más molestias durante su instalación. Pero los modelos modernos de DIU pueden ser usados por cualquier mujer, madre o no», aclara.

La píldora anticonceptiva oral es uno de los más afectados por estos rumores: numerosas páginas de Internet afirman que su uso continuado puede provocar cáncer, aumento de peso, crecimiento desmesurado del vello, períodos muy dolorosos e incluso la esterilización. Carrión niega rotundamente estos efectos: «Los efectos de la píldora no son secundarios, sino colaterales, y no van más allá de los comunes cuando una mujer se queda embarazada. Puede que durante el primer ciclo se sufran sangrados más irregulares de lo normal, pero a partir del segundo se estabiliza. No obstante, se debe ser constante con su uso, pues parar de tomarlas de repente sí que puede provocar algún efecto secundario».

El doctor también añade que «numerosos estudios muestran que el uso de la píldora anticonceptiva es beneficioso y llega a prevenir tipos determinados de cáncer, como el de ovario. No existe ningún anticonceptivo cuyo uso pueda aumentar las posibilidades de cáncer»

Otro bulo que circula por Internet es que la píldora anticonceptiva de emergencia, o píldora del día después, es un método abortivo. Carrión niega este bulo, razonando que «la píldora del día después provoca el bloqueo de la actividad de ovulación, lo que produce peores condiciones para embarazo. No se produce ningún efecto que pueda denominarse aborto».

El doctor Carrión tiene experiencia en tratar las inquietudes de las mujeres sobre estos métodos. «Hay muchísimos métodos actualmente para evitar el embarazo. Todos tienen sus circunstancias y deben usarse de acuerdo con lo que recomiende el médico», señala. En su experiencia, los métodos más eficaces para impedir el embarazo son los anovulatorios, que impiden la ovulación: la pastilla anticonceptiva o «los parches, que tienen el mismo efecto. Aunque obviamente los más eficaces son los definitivos, la vasectomía y la ligadura de trompas», bromea.

Sin embargo, Carrión recuerda que el único método anticonceptivo que también previene contra las enfermedades de transmisión sexual o ETS es el preservativo. Por ello, Carrión recomienda que las jóvenes sin pareja estable usen doble método: preservativo y píldora.