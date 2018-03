El Supremo considera que 13 patologías no lo impiden para trabajar

Un bodeguero de profesión que contabiliza hasta trece patologías, entre las que se encuentran las de carcinoma medular de tiroides, hiperuricemia y trastorno hepático, no está incapacitado para toda clase de trabajos, ya que puede desarrollar aquellos que sean livianos o sedentarios.

Esa es la conclusión a la que se llega en una sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia que desestima el recurso que este trabajador presentó contra la dictada por el Juzgado al que correspondió su demanda.

Este, en la resolución que ahora encuentra el respaldo del TSJ, desestimó su demanda, en la que reclamó la declaración de incapacidad absoluta para todo trabajo, y que, en consecuencia, absolvió al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El Juzgado de lo Social de Murcia declaró probado que el ahora apelante padecía también otras dolencias y secuelas, como síndrome metabólico, diabetes mellitus, síndrome de apnea obstructiva del sueño y síntomas de descompensación metabólica que se compensaban parcialmente con tratamiento.

La Sala de lo Social, al desestimar el recurso, indica que pese a todas esas patologías, no está acreditado que no pueda desarrollar tareas livianas, que no le exijan grandes esfuerzos.

Y añade que esas actividades más suaves "no tienen por qué afectar ni variar el metabolismo del trabajador".