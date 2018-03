Castilla-La Mancha intenta frenar el trasvase del Tajo y exige elevar la 'línea roja' a 510 hm3

Indignación en los regantes, que ven en la propuesta un elemento de confrontación y falta de sensibilidad hacia los agricultores levantinos

¿Nuevo frente a la vista? El Gobierno de Castilla-La Mancha reclamó ayer por escrito a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que modifique la ley que rige el envío de caudales del trasvase Tajo-Segura aprobada en 2015 (conocida como Ley del Memorándum) y eleve hasta los 510 hm?3; la 'línea roja' a partir de la cual no se puede enviar agua a Levante. Reserva que está ahora mismo en los 400 hm?3; (hasta 2015 se situaba en 240 hm?3;), y que va a permitir que en abril se pueda volver a trasvasar caudales a la Región de Murcia, Alicante y Almería, que no reciben una gota de agua del Tajo desde mayo de 2017.

El Ejecutivo castellano-manchego pretende que el Gobierno central cambie la legislación e impedir la reapertura del trasvase.

Esta semana, los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenan 441 hm?3;, cantidad que abre la puerta a que vuelva a llegar agua, tanto para beber como para regar.

Si prosperara la petición de La Mancha de elevar la reserva en otros 110 hm?3;, el cierre definitivo del acueducto sería irreversible y el Levante quedaría a expensas de la desalación, un agua diez veces más cara que la del Tajo, como reconoció la propia ministra anteayer en Alicante.

El escrito de Castilla-La Macha se remitió a la ministra de Agricultura y a la Comisión de Explotación del Trasvase solicitándoles «una revisión al alza del límite de las existencias en los embalses de cabecera no trasvasable». Según el gobierno castellano-manchego (del PSOE), con el límite actual de 400 hm3 «no se garantiza ni los derechos de la cuenca cedente, ni el crecimiento y desarrollo de los pueblos ribereños».

Una cantidad que, según el Ejecutivo, permite ser revisada como recoge el Plan Hidrológico Nacional de forma que se garantice en todo caso el carácter preferente de la cuenca cedente. Argumentan además, que ese mínimo se fijó con las aportaciones históricas de la serie 1980-2012, que hasta ese momento eran de 360,9 hm3/año.

Y con los recientes datos hidrológicos invalidarían esa garantía, subrayan: las últimas aportaciones interanuales en la cabecera han sido de 250,692 hm3, inferiores en un 30,5% a las mínimas de la serie histórica considerada, y por tanto con una diferencia de 110 hm3.



Como una bomba

El anuncio de la Consejería de Fomento cayó como una bomba en el seno de las Comunidades Regantes del Trasvase, que lamentaron que «una vez más se quiere utilizar el agua como elemento de confrontación y de falta de sensibilidad hacia unos agricultores que llevamos once meses sin regar y los agricultores de allí no han tenido ninguna restricción; y no hemos dicho nada», señaló Ángel Urbina.

E insistieron en que debe aplicarse la Ley del Memorándum ahora que hay agua, igual que ha estado en vigor cuando no había recursos en la cabecera de la cuenca del Tajo.

De hecho, ayer en Entrepeñas y Buendía, de donde parte el Trasvase, había almacenados 441 hm3 y en la última semana han recogido 43 hm3. Por su parte, en la cuenca del Segura, los pantanos han acumulado en los últimos siete días 25 hm3 más, y la reserva está en 280 hm3 (casi al 25% de su capacidad), 84 menos que en la misma fecha del año anterior.