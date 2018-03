Espías españoles (y un cartagenero) en el Universo

Todos, alguna vez, hemos alzado la cabeza y hemos sido conscientes de la infinitud del cielo, los miles y miles de destellos que pululan en el firmamento; estrellas que hace millones de años se apagaron y que forman las más bellas constelaciones, asteroides, cometas que son inalcanzables. En definitiva, cuerpos que hacen increíblemente bella la bóveda celeste.

Desde el comienzo de la civilización el hombre ha mirado al cielo en busca de respuestas para los grandes interrogantes de la vida. También España ha querido formar parte de esta población espacial y cuenta en su haber con 20 satélites que surcan el cielo con nuestra bandera; el último de ellos se llama Paz.

Los orígenes del que posiblemente sea el proyecto más ambicioso llevado a cabo en materia de astronomía por España se sitúan en 2007, con el gobierno de Rodríguez Zapatero. No ha sido hasta once años después de su planificación cuando el satélite ha comenzado a orbitar. La construcción de Paz se ha llevado a cabo por la empresa Airbus Defence and Space, que cuenta con un cartagenero, Javier Sánchez Palma, en sus filas. En un primer momento, era el consorcio ruso-ucraniano el que debía poner en órbita a Paz, pero la guerra entre ambos estados por el Conflicto de Crimea impidió que este lanzamiento se llevase a término.

Cuatro años ha tenido que esperar, olvidado en una sala especial de Barajas, para poder, por fin, surcar el espacio. Para completar el lanzamiento del satélite espía, ha sido necesario atravesar el Gran Charco: tras muchos años de espera, Paz ha sido lanzado en el cohete Falcon 9 de la compañía Space X en la base aérea militar de Vandenberg, en California (EEUU). Después de tres intentos fallidos, el 24 de febrero a las 15:17 horas de la península, el satélite Paz dejó atrás el suelo y comenzó su ascenso hacia el infinito.

Paz cubrirá las necesidades de seguridad y defensa del país, «va a ser controlado por el ejército español», nos cuenta Sebastián Escudero, presidente de la Agrupación de Astronomía de la Región de Murcia (AARM). «Se utilizará para las misiones del ejército en todo el mundo.»



Tecnología Radar

El satélite que ha costado 160 millones de euros está dotado con tecnología radar, «lo que va a captar es información que se puede procesar en imágenes», explica Escudero. Desde una distancia de 513 kilómetros y orbitando alrededor de la Tierra, Paz da quince vueltas al planeta cada día y realiza unas 100 imágenes de la superficie. «Lo increíble del satélite es que puede conseguir imágenes con una resolución muy alta, facilitando la información», cuenta el presidente de la asociación. Durante los cinco años y medio de vida que tendrá Paz- aunque se espera que sean más de siete-, también será utilizado como detector y cuantificador de cambios y fenómenos medioambientales.

«Este satélite nos pone al día en Europa en materia de Astronomía», explica Escudero. Con Paz, se espera que España pueda contribuir y operar en las misiones del ejército, no sólo español, sino también de nuestros aliados.

Este es, sin duda, un hito para la ciencia y la astrnomía en España, «ahora Paz forma parte de la constelación artificial».

Un murciano entre los creadores



Javier Sánchez Palma, natural de Cartagena, estudió en la UPCT, es ingeniero y Trabaja en la empresa Airbus Defensa y Espacio. Y tiene el honor de haber sido uno de los desarrolladores del primer satélite espía español.