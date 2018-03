Cae una rama de una mafia nigeriana de explotación de mujeres con vínculos en la Región

La Guardia Civil, en colaboración con la NAPTIP de Nigeria (National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons) y la NCA Británica, en una investigación coordinada por EUROPOL, ha desarrollado la operación NANGA-PARBAT en las provincias de Vizcaya, Navarra, Cantabria, Madrid, Guadalajara, Toledo, Alicante, Málaga, Murcia, Sevilla, Almería y Barcelona, contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, desmantelando la infraestructura en España de la organización criminal nigeriana relacionada con la EIYE CONFRATERNITY (La Confraternidad).

En la operación han sido detenidas 89 personas, de las que a 58 se les imputan delitos de Organización Criminal, Trata de Seres Humanos y Blanqueo de Capitales. Han sido practicados 41 registros en las provincias de Vizcaya, Navarra, Cantabria, Madrid, Guadalajara, Toledo, Sevilla, Málaga, Murcia y Manchester (Reino Unido). De estos 58 detenidos, 43 han ingresado en prisión preventiva ante la gravedad de los hechos investigados.

Han sido liberadas 39 mujeres de nacionalidad nigeriana que estaban siendo explotadas sexualmente, 18 de las cuales relataron a los agentes las coacciones por el rito vudú al que eran sometidas desde su país de origen. En la localidad de Cuevas de Almanzora (Almería), las mujeres eran explotadas en el interior de casas-cueva, viviendo en unas condiciones de extrema precariedad.

La operación se inició en Torrevieja (Alicante) a raíz de la denuncia de una de las víctimas, menor de edad, que relató a los agentes como había sido captada en Nigeria y tras someterla en su país de origen a ritos de Vudú-Jujú, fue trasladada, vía Libia e Italia, hasta España, lugar donde comenzó su explotación sexual.

Durante la investigación los agentes pudieron comprobar cómo la organización tenía bajo su control a numerosas mujeres ejerciendo la prostitución en condiciones inhumanas para saldar la deuda adquirida con la organización que oscilaba entorno a los 30.000 euros.

Esta deuda corresponde a los gastos acumulados por el traslado a través de redes de inmigración irregular desde Nigeria hasta Europa, a través de la ruta Libia-Italia, de forma que todas estas mujeres, muy jóvenes e incluso menores de edad, eran tratadas como "mercancía" en un periplo que las llevaba desde Nigeria a Libia, recorriendo más de 4.200 kilómetros por el continente africano.

De las costas de Libia, vía marítima llegaban a Lampedusa (Italia), donde una vez en los campos de inmigrantes de dicha isla, eran recogidas por personas de la propia organización que las trasladaba a varios países europeos, entre ellos España. Llama la atención como este tipo de organizaciones criminales se sirve de la presencia activa en el panorama internacional de la delincuencia organizada en forma de redes de tráfico ilegal de inmigrantes.

Las mujeres eran controladas por las 'madames', de la misma nacionalidad, la mayoría reclutadas tras haber sido anteriormente explotadas en las mismas condiciones.

Estas 'madames' cobraban a las víctimas para saldar su propia deuda y se aseguraban de enviar a los líderes su parte de las ganancias, por lo que las deudas tardan varios años en saldarse.



EIYE CONFRATERNITY: La Confraternidad

La EIYE CONFRATERNITY es conocida por ser una de las Confraternidades o Hermandades, así llamadas por tener origen en las Universidades de Nigeria con más influencia en aquel país. Miembros de esta confraternidad operan de forma clandestina mediante ramas distribuidas por todo el mundo que consiguen financiación para la cúpula de esta Organización Criminal ubicada en Nigeria, mediante actividades lícitas o ilícitas, relacionadas estas últimas con la delincuencia organizada y en particular con la trata de seres humanos. Con esta operación se ha logrado la detención del líder de la Organización en España, que manejaba al resto de líderes de zona desde Navarra, también detenidos en distintas provincias. Operaban en todo el territorio nacional, financiándose a través del dinero que las propias víctimas aportaban periódicamente a los líderes de la Organización.

Para sus desplazamientos y reuniones extremaban las medidas de seguridad para evitar ser detectados, portando incluso armas, lo que dificultaba las labores de vigilancia y seguimiento por parte de los agentes.

Uno de los miembros más importantes de la Organización es un conocido DJ en Nigeria, que fue detenido cuando regresaba a España procedente de dicho país africano, donde acababa de grabar un videoclip musical. Su función principal, dentro de la organización, era la de transportar a las víctimas, una vez que llegaban a Europa, de Italia hasta España y organizar la explotación sexual de las mismas en varias provincias españolas.



Investigación patrimonial y Red Hawala

El fin último de la explotación sexual de las mujeres no es otro que el enriquecimiento de la Organización. La investigación patrimonial realizada a sus líderes demuestra la existencia de toda una red entre los integrantes de la Confraternidad y las diferentes 'madames' que hacían acopio del dinero de las víctimas que controlaban. Una gran parte de todo este dinero se remitía a Nigeria.

El método utilizado para el envío y blanqueo de dinero por los miembros de La Confraternidad era el conocido como HAWALA, utilizado igualmente por otras organizaciones delictivas, consistente en que personas de una misma organización criminal, pero asentadas en distintos puntos geográficos, basándose en relaciones de confianza, interactúan como si de entidades bancarias se tratase, sin dejar ningún tipo de constancia ni electrónica ni documental, permitiendo que una determinada cuantía económica existente en un punto A sea entregada en un punto B, independientemente de la distancia entre los mismos e incluso del tipo de moneda que se emplee en uno u otro punto.

En esta fase de la operación, se han bloqueado activos y cuentas bancarias empleadas por la organización para blanquear el dinero proveniente de estas actividades ilícitas, que por el momento superan los 300.000 euros.



Cooperación Internacional

La Guardia Civil ha trabajado en colaboración con la NAPTIP de Nigeria (National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons), junto con la NCA Británica, en una operación coordinada por EUROPOL.

Es la primera vez en España que se produce este tipo de colaboración operativa sobre el terreno con la presencia de policías desplazados expresamente desde Nigeria en los registros, análisis de documentación, asistencia a las víctimas y consultas en bases de datos, lo que ha permitido a los investigadores poder conocer la forma de captación de las mujeres en Nigeria y sus rutas de traslados a Europa, así como actuar de forma simultánea y coordinada en Nigeria con la información que aquí se iba obteniendo de las distintas actuaciones realizadas.

También se ha contado con la colaboración de la NCA Británica, deteniendo en la localidad de Manchester a una de las "madames" que había captado y trasladado a varias víctimas desde Nigeria hasta España.



La Guardia Civil: Plan de Actuación contra la Trata de Seres Humanos

La trata de seres humanos constituye una prioridad para la Guardia Civil y sus capacidades de actuación integral le convierten en referente internacional en la lucha contra este fenómeno.

Las actuaciones de la Guardia Civil se enmarcan en la Directiva de Servicios de 'Actuación contra la Trata de Seres Humanos" y en el "Plan integral de lucha contra la Trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual', que implica la actuación desde todas las administraciones en la lucha por la protección prioritaria de las víctimas.

Además de trabajar conjuntamente con instituciones y organismos como la ONU, el Consejo de Europa o EUROPOL, colabora también a nivel bilateral con Agencias y Cuerpos de policía de diferentes países.

A nivel internacional, el ciclo político de la Unión Europea considera la Trata de Seres Humanos como una de las áreas delincuenciales prioritarias, participando la Guardia Civil en los EMPACT (European Multidisciplinary Platform againts Criminal Threats), y en el proyecto ETUTU, enfocado íntegramente a las víctimas de origen nigeriano.

La investigación ha sido considerada por Europol como la Operación más importante llevada a cabo contra la Trata de Seres Humanos con víctimas de origen nigeriano que se han desarrollado en Europa.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. DOS de Torrevieja (Alicante), ha sido llevada a cabo por la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de las Comandancias de Alicante y Vizcaya, así como la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ).Se ha contado con la colaboración de las distintas unidades de la Guardia Civil de las zonas de actuación, la Policía Nigeriana, NCA Británica, Europol y diversas ONG´s y Entidades especializadas que prestaron apoyo a las víctimas liberadas.