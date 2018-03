"El Síndrome de Down no es una enfermedad, es una oportunidad"

´Auténtico, ca. Adjetivo. Consecuente consigo mismo, que´. Es la definición que, sobre fondo negro, se leía en la pantalla instalada en el salón de actos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, donde, minutos después, se proyectaría el vídeo realizado con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down.

Laura Cánovas, de 20 años, una joven que sueña con ser actriz, fue la encargada de la lectura en la Región del manifiesto elaborado a propósito de la celebración.

«Somos un ejemplo más de la diversidad y nos sentimos orgullosos de ser como somos y de todo lo que aportamos a la sociedad», subrayó Cánovas. «Yo no puedo ocultar que tengo síndrome de Down y tampoco me avergüenzo de ello», aseveró.

Tras reivindicar que es «protagonista de mi propia vida», la chica hizo hincapié en la importancia de «decir a toda la sociedad que tenemos los mismos derechos que el resto de ciudadanos y no queremos que nos discriminen».

·Queremos que nos dejéis tomar nuestras propias decisiones. No queremos estar aislados. Queremos un puesto de trabajo y ganarnos la vida como todo el mundo. Queremos vivir de forma independiente y elegir a nuestros compañeros de piso y nuestra vivienda. Porque tenemos derecho de hacerlo», incidió.

Por su parte, Diego González, presidente de Fundown, destacó que «el Síndrome Down existe en todas las regiones del mundo». Puso el acento en la importancia de «seguir con la investigación» para impulsar «el crecimiento y desarrollo de estas personas».

González habló de «aumentar la conciencia sobre la cuestión y recordar la dignidad, la valía y las valiosas contribuciones» de las personas con este síndrome.

Quiso «resaltar la importancia de su autonomía, la libertad de tomar sus decisiones», al tiempo que recordó que en España hay alrededor de 30.000 personas con Síndrome de Down.

Diego González aprovechó para pedir el «derecho al voto a todas las personas con discapacidad», así como para «reivindicar la necesidad de mejorar los apoyos económicos y prestaciones en la primera infancia, para conseguir el mayor grado de autonomía posible». «Los profesionales sanitarios deben conocer las características del síndrome de Down para realizar una atención más personalizada», resaltó.

El responsable de Fundown soñó con «una sociedad que acepte plenamente la diferencia, sin ningún tipo de discriminación a las personas que son diferentes». Y es que, hoy en día, «entre las personas con Down hay una tasa de paro de más del 85%», reveló.

Además, «solo una de cada cinco personas con el síndome no desarrollará Alzheimer a la edad de 60 años».

González ve necesario «generar un debate social» en un momento en el que hay una «enorme reducción de nacimientos de personas con Síndrome de Down».

Por otro lado, Pedro Martínez, director gerente de Fundown, señaló que quienes tienen el síndrome «son personas que sienten, que tienen anhelos, que tienen sueños», por lo que «deben de ser escuchadas».

«Gracias por haber leído el manifiesto y, sobre todo, gracias por existir», dijo la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, a Laura Cánovas, tras la lectura del manifiesto.

«Que nadie os convenza de que sois personas con discapacidad. Sois personas con muchas capacidades», espetó luego al respetable. A su juicio, «hay que poner el foco en las capacidades de las personas. Las personas somos distintas, somos diferentes. Todos tenemos que estar orgullosos de ser como somos».

Tomás hizo hincapié en que «el Síndrome de Down no es una enfermedad, es una oportunidad».