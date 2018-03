El reto del Día Mundial del Síndrome de Down: llegar hasta un millón de corazones

Aún queda mucho camino por recorrer para normalizar la situación de las personas con Síndrome de Down y, hoy que se celebra su Día Mundial, Down España ha lanzado 'Auténticos', una campaña emotiva y real para dar a conocer cómo se sienten estas personas.

"Yo no me siento enfermo para nada", "lo que más me molesta es cuando me tratan como a una niña cuando soy una persona adulta que toma sus propias decisiones" o "yo me veo genial, de arriba abajo. Feliz de la vida, guapa" son algunas de las frases que lanzan los protagonistas de un vídeo que no deja indiferente.

Algunas madres de niños con Síndrome de Down también han participado en el vídeo y recuerdan que "no son ni angelitos ni regalitos de Dios. Son personas con sus necesidades".

Además, familiares y amigos de los protagonistas del vídeo reconocen emocionados ante la cámara que ellos les han enseñado a "mirar la sociedad de otra manera, sin miedo a lo diferente".

El reto que se ha propuesto Down España este año es alcanzar el millón de visualizaciones de este vídeo y visibilizar la autenticidad de las personas con esta discapacidad intelectual, su naturalidad y su espontaneidad.

"El auténtico es el que no tiene imitación, el genuino, el que se muestra tal y como es, sin artificios. ¡Colabora difundiendo entre tus contactos el vídeo! ¡Apóyanos en nuestra labor de inclusión ayudándonos a alcanzar el millón de visualizaciones antes del 21 de marzo!".

El vídeo termina con una declaración de intenciones: "Queremos triunfar, queremos hacer todo".