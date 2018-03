Murcia se suma a la iniciativa de llevar calcetines desparejados por el Día Mundial del síndrome de Down

Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down y en las redes sociales se han compartido miles de imágenes de personas vistiendo calcetines desparejados.



Bajo el hastag #DiferenteComoTú, los usuarios han decidido vestir hoy los calcetines de una manera diferente para sumarse al reto para concienciar y apostar por la inclusión.



La impulsora de esta iniciativa es Chloe Lennon, una niña británica de 5 años que la semana pasada pedía en un vídeo en redes sociales que, para celebrar este día, todos llevaran calcetines diferentes en cada pie. Su propuesta la compartieron más de 700.000 personas y ha acabado traspasando fronteras.



Rombos y lunares, animales y estrellas, rayas y cuadros... todo vale con tal de visibilizar una diversidad que en realidad no nos hace diferentes.



En la Región, algunos políticos, como el presidente Fernando López Miras, también han participado en esta iniciativa y han colgado en redes una foto como prueba de ello.







#Auténticos | Me he sumado a la iniciativa de desaparejar los calcetines con motivo de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down.



No son especiales, son auténticos. Muy. pic.twitter.com/fRkViaMyx7