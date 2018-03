Los directores de centros de salud cobrarán un plus anual de entre 6.000 y 12.000 euros

La sustitución de los actuales coordinadores médico y de enfermería de los centros de salud por la figura de un director y subdirector hará que éstos incluyan en sus nóminas un plus con el que se les quiere equiparar a los jefes de sección y jefes de servicio de los hospitales. Así lo señala el gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Asensio López, quien ayer llevó a la Mesa Sectorial de Sanidad el borrador del nuevo reglamento de Atención Primaria (AP) con el que quiere cambiar el funcionamiento de estos equipos abriendo la puerta a que los enfermeros también los puedan dirigir y no sólo los médicos, como viene sucediendo hasta ahora, tal y como ya adelantó LA OPINIÓN el pasado mes de diciembre.

López explicó ayer que aún no se ha decidido el plus que tendrán los directores y subdirectores de los equipos de Atención Primaria, aunque podría estar entre los 6.000 euros que cobran los jefes de sección de los hospitales y los 12.000 que perciben los jefes de servicio. Una propuesta que generó ayer un gran debate entre los representantes sindicales quienes no están de acuerdo con esta nueva medida al considerar que «el gasto extra que supondrá se podría emplear en hacer más contrataciones y ampliar las plantillas», según el secretario de Sanidad de CCOO, Javier Lanza. En este mismo sentido se pronunció la representante de UGT, María Ángeles del Amo, quien por otra parte se mostró partidaria a que se abra la posibilidad a los enfermeros de liderar estos equipos. En contra de esta opción se ha posicionado desde el principio el sindicato médico Cesm, que cree que el nuevo reglamento de Atención Primaria les resta competencias. Mientras que el responsable del SPS, Antonio Martínez, considera «escandaloso que se vaya a gastar hasta cuatro millones de euros en pluses y cubrir las reducciones de jornada asistencial de estos directivos». Además, Luis Esparza, de Satse, solicita que se vuelva a dotar las áreas de las Gerencias de Atención Primaria con capacidad de gestión propia, desligada de los hospitales.

Para lograr un mayor consenso, el gerente del SMS expuso que el borrador del nuevo reglamento, en el que también se incluye la apertura de los centros de salud por la tarde, se debatirá en un foro con todos los agentes implicados y los usuarios el próximo martes 27 de marzo con el objetivo de tener el texto definitivo en abril. No obstante, el nuevo decreto no estará operativo hasta final de este año, ya que precisa de unos nueve meses para su tramitación.



Carrera profesional

En cuanto al desarrollo de la carrera profesional, el SMS ha propuesto que para que los profesionales vayan escalando posiciones en los distintos tramos se sometan a una evaluación con ocho criterios de calidad (cuatro elegidos por la gerencia y cuatro por el profesional) y análisis de sus avances en formación e investigación. Sin embargo, CCOO ha puesto cuatro líneas rojas para aprobarla como que se incluya al personal interino; que se tenga en cuenta en la promoción interna el cargo de mayor categoría; que los tramos que se consigan no sean reversibles y que se puedan cobrar tramos por más de una categoría, con un máximo de cuatro.

Otro de los temas abordados ayer durante la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, que se alargó durante más de cuatro horas, fue el baremo para acceder a las jefaturas de servicio de los hospitales por parte de personal vinculado a la Universidad de Murcia. Para solucionar esta situación y suavizar las quejas de la UMU, el SMS ha propuesto un baremo específico en el que tengan más peso los criterios académicos, una propuesta que tampoco convence a los sindicatos y que el propio gerente del Servicio Murciano de Salud iba a trasladar ayer a los responsables de la institución universitaria.