Acusan al Gobierno de "boicotear" la comisión de seguimiento del AVE

El PP asegura que la investigación solo pretendía "perseguir" al partido.

La comisión de seguimiento del AVE dará por finalizados sus trabajos en las próximas semanas al no conseguir que comparecieran en ella, como habían solicitado, tres de los cinco comparecientes, Juan Bravo, Julio Gómez Pomar y Francisco Bernabé.

El presidente de la misma, el diputado de Ciudadanos Miguel Sánchez, ha informado de que solicitarán al consejero de Fomento, Pedro Rivera, documentación relativa a la entrada del AVE en la Región y que a partir de ahí elaborarán sus conclusiones y darán carpetazo a la comisión.

"Es lamentable que el Gobierno de Rajoy no quiera que en el Parlamento regional se fiscalice, se investigue y se controle la llegada del AVE a Murcia. Las comisiones se constituyen para arrojar luz en cuestiones que no están nada claras, y si los comparecientes que tienen que aportar información no asisten están obstruyendo el desarrollo de estas investigaciones", ha manifestado Sánchez.

En el mismo sentido se han pronunciado los diputados de PSOE y Podemos, Joaquín López y Andrés Pedreño, respectivamente. Para Pedreño, se ha "impedido" el funcionamiento de la comisión en lo que considera un "boicot" a la misma.

Los socialistas han lamentado esta situación y la "falta de respeto" a la Asamblea Regional por parte del Gobierno. López ha explicado que por ese motivo se ha apostado por pedir documentaciuón sobre el cronograma de las obras del AVE y por elaborar las conclusiones.

Finalmente, desde el PP Juan Luis Pedreño ha señalado que se ha "demostrado" que la comisión solo pretendía "perseguir" al PP y que "carece de sentido y funcionalidad; las conclusiones ya están escritas".

El diputado ha recordado que ya hay una comisión técnica en el Ayuntamiento de Murcia para hacer un seguimiento de las obras y del soterramiento de las vías.