PSOE: "El único sinvergüenza es el PP, por traicionar a los murcianos"

El vicesecretario general y portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, consideró, respuesta a Teodoro García, que «el único sinvergüenza es el Partido Popular por olvidarse de los murcianos y traicionar a la Región, al no votar contra la eliminación del tasazo».

«También traicionan aprobando el memorándum que seca nuestros campos, persiguiendo a los murcianos que pelean por el soterramiento, y dejando abandonadas las grandes inversiones en Murcia, Cartagena y Lorca, con las tasas de pobreza más altas de España», señaló al respecto.

«Vergüenza la que sienten los militantes y votantes del PP de la Región de Murcia. De cerca de 38.000, sólo 1.430 han sido capaces de participar en la elección de López Miras como presidente. ¿Cuánta vergüenza estarán pasando?», añadió

García sacó el tema de la poca vergüenza en el marco del debate sobre la prisión permanente revisable, a la que el PSOE se opone. No habló sólo de los socialistas: también de Cs y Podemos. «Todos los murcianos que hayan votado a estos partidos deben sentir vergüenza de la actuación que tuvieron en el Congreso sus representantes en la Región», aseveró.

Según Lucas, un diputado como Teodoro García, «que se ausenta cobardemente del Congreso de los Diputados y no vota contra la eliminación del tasazo, no está en condiciones de dar lecciones a nadie». «Un traidor a la Región de Murcia lo único que debería hacer es pedir disculpas a tantos agricultores de su tierra. Pero no es de extrañar, esta es la manera de hacer política del PP: buscar titulares anunciando cosas que nunca llegan, y luego tirar la piedra y esconder la mano», hizo hincapié.

«Quien se tiene que sentir avergonzado es el diputado Teodoro García por la corrupción endémica de su partido y por engañar una y otra vez a miles de pensionistas que tienen las segundas peores pensiones de España», dijo.